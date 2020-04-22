Проведено заседание в режиме онлайн комитета по науке и образованию парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня комитет по науке и образованию Милли Меджлиса Азербайджана провел онлайн-заседание, сообщает в среду Trend.

На заседании обсуждались изменения в законы "О статусе военнослужащих", "Об административном производстве", "Об образовании" и "О науке", в «Положение «О воинской службе», утвержденное законом № 377-IQ от 3 октября 1997 года, а также документ о поправке в Административно-процессуальный кодекс (во втором чтении).

Председатель комитета Бахтияр Алиев проинформировал собравшихся о предлагаемых изменениях.

Было отмечено, что с целью совершенствования аттестации научных и научно-педагогических кадров в стране, повышения уровня научных исследований указом Президента Ильхама Алиева от 11 июня 2019 года утверждены «Порядок предоставления научных степеней» и «Порядок предоставления научных званий».

В указе отражены вопросы о правилах предоставления научных званий и научных степеней, нострификация научных степеней и званий, полученных в зарубежных странах, правила лишения научных званий и научных степеней, восстановления научных степеней и званий, а также другие вопросы.

Было отмечено, что существующий проект подготовлен в соответствии с вышеназванным указом, и нацелен на их приведение в соответствие с действующим законодательством.

Выступившие в заседании члены комитета Муса Гасымлы, Ульвия Агаева, Тамам Джафарова, Этибар Алиев, Камиля Алиева, Иса Габиббейли, Афет Гасанова, Рафаэль Гусейнов, Анар Искендеров, Парвин Кязимзаде, Эльдар Гулиев, Мушфиг Мамедли, Джейхун Мамедов, Агия Нахчыванлы, Шахин Сеидзаде и Фатма Йылдырым выразили свои мнения по документу. В заключение заседания было принято решение рекомендовать законопроект на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )