Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям провел онлайн-заседание (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Комитет Милли Меджлиса (парламент) по международным отношениям и межпарламентским связям провел онлайн-заседание.

Как сообщили в среду Trend в Милли Меджлисе, заседание открыл председатель комитета Самед Сеидов. Он ознакомил собравшихся с повесткой заседания, в которую вошли: законопроекты об утверждении «Меморандума о взаимопонимании относительно признания сертификатов, соответствующих правилу 1/10 Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года между Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Морской комиссией Иордании» и «Протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового администрирования».

Выступив в онлайн-заседании, члены комитета Джаваншир Фейзиев, Азер Керимли, Расим Мусабеков, Асим Моллазаде, Сабир Рустамханлы, Эльман Насиров, Рамин Мамедов, Рамиль Гасан и Сахиб Алыев поделились своими мнениями о вопросах, которые вошли в повестку заседания.

Далее оба вопроса были рекомендованы к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)