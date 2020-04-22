Между Президентами Азербайджана и Албании состоялся телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - 22 апреля Президент Албании Илир Мета позвонил по телефону Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в ходе беседы было выражено удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Албанией в различных областях. Отметив успешную реализацию проекта Транс-Адриатического газопровода главы государств подчеркнули, что это вносит вклад в дело укрепления как связей между двумя странами, так и международного сотрудничества.