Афет Гасанова: Меры по преодолению пандемии коронавируса и сохранению благосостояния населения с большим воодушевлением встречаются азербайджанским народом

Политика 23 апреля 2020 11:49 (UTC+04:00)
Афет Гасанова: Меры по преодолению пандемии коронавируса и сохранению благосостояния населения с большим воодушевлением встречаются азербайджанским народом

БАКУ /Trend/ - Меры, проводимые в Азербайджане по преодолению пандемии коронавируса, а также по сохранению в карантинный период социального благосостояния населения, с большим воодушевлением встречаются народом. Об этом свидетельствуют многочисленные благодарственные письма в адрес Президента Ильхама Алиева.

Об этом в четверг сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

"Это еще один наглядный пример единства народа и власти, тесного сплочения народа вокруг своего Президента", - сказала она.

Депутат отметила, что меры, осуществляемые в стране по борьбе с коронавирусом, стали примером для большинства стран, и высоко оцениваются также международными организациями: «Азербайджан опережает многие страны по масштабности и финансовой составляющей мер, которые реализуются в этом направлении. Так, они охватывают широкий спектр, начиная от защиты здоровья людей и до обеспечения экономического развития страны. Если посмотреть на хронологию этих мер, то наглядно видно, что все работы в Азербайджане проводятся в системной и обоснованной форме. Закрытие в первую очередь границ предотвратило проникновение вируса извне, граждане, прибывшие из-за рубежа, были помещены на карантин, в результате чего возможность распространения вируса в стране была сведена к минимуму. Именно благодаря этим работам санитарно-эпидемиологическая ситуация в Азербайджане за короткое время была взята под контроль, и сегодня мы являемся свидетелями позитивной тенденции в стране в процессе преодоления пандемии".

По словам Гасановой, одним из основных направлений проводимых мер является обеспечение занятости и сохранение социального благосостояния граждан в карантинный период: "По поручению Президента Ильхама Алиева в этом направлении стали осуществляться серьезные последовательные меры. Первоначально предусматривалась выплата средств в сумме 190 манатов 200 тысячам безработных лиц, однако, учитывая число поступивших обращений, глава государства поручил довести эту цифру до 600 тысяч, и эти средства получили уже более 230 тысяч человек. Другой важной мерой было сохранение занятости. В этом направлении тоже были предприняты важные шаги, и введение карантинного режима не оказало никакого влияния на занятость людей. Так, с сохранением заработной платы была обеспечена занятость 1 миллиона 629 тысяч работников, в том числе 910 тысяч – в государственном и 719 тысяч – в частном секторах. Создание до 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест тоже положительно повлияло на обеспечение занятости населения».

Депутат добавила, что наряду с этими мерами, большое значение имеет и социальная акция «Вместе мы сила!», проводимая Фондом Гейдара Алиева, которую с большим воодушевлением встретил азербайджанский народ: «Передача малообеспеченным семьям продовольственной помощи и оказание соответствующих социальных услуг в рамках этой акции являются ярким примером политики гуманизма, заботы о людях».

Афет Гасанова подчеркнула, что все осуществляемые меры еще раз свидетельствуют о том, что Азербайджан - социальное государство и в центре политики Президента Ильхама Алиева находятся здоровье и благополучие граждан.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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