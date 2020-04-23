Готовность Азербайджана к поэтапному выходу из режима карантина может стать важным внешнеполитическим преимуществом для Баку - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Готовность Азербайджана к поэтапному выходу из режима карантина может стать важным внешнеполитическим преимуществом для Баку.

Об этом сказал Trend российский политолог, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Он считает, что готовность Азербайджана к поэтапному выходу из режима карантина в мае (о чем было сказано в заявлении пресс-службы Кабинета Министров страны) может стать важным внешнеполитическим преимуществом для Баку: «Высказанные в том же заявлении оптимистичные ожидания, что «после 4 мая страна уже не вернется к ситуации, которая наблюдалась в марте», могут быть приняты во внимание и международными партнерами Азербайджана, готовящимися к реализации собственных проектов и инициатив в период, когда пандемия пойдет на спад».

Политолог также отметил два аспекта нынешней международной ситуации, создающих потенциальные возможности для Азербайджана: «Во-первых, несмотря на то, что международные объединения в период пандемии оказались под ударами критики, а многие государства минимизируют помощь своим партнерам, участие в таких организациях отнюдь не теряет актуальности. Социально-экономические проблемы на фоне распространения коронавирусной инфекции заставят многие государства использовать любые возможности, чтобы получить хотя бы ограниченную финансовую или технологическую помощь. На этом фоне Азербайджан, активно участвуя в таких организациях, получит шанс расширить свои горизонты влияния. Одним из примеров постепенной интенсификации работы международных объединений в период пандемии стало проведение в апреле 2020 года чрезвычайного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, активным участником и действующим председателем которого является Баку.

Во-вторых, распространение коронавирусной инфекции усилило противоречия между регионами и центральными властями в целом ряде государств. Из событий апреля можно вспомнить хотя бы призыв одного из представителей «Левых республиканцев Каталонии» к жителям в рамках карантинных мер выполнять планы органов власти этого автономного сообщества, а не центрального правительства Испании. Однако, «коронакризис», во многом, может сыграть как раз против региональных политиков такого толка – в условиях новой угрозы многие граждане понимают, что лучше иметь возможность на дополнительную поддержку со стороны государства. Несмотря на то, что все международные организации и мировые государства признают территориальную целостность Азербайджана, однако на этом фоне у Баку появляются дополнительные шансы добиться публичной солидарности по карабахской проблеме со стороны государств, сталкивающихся с вышеназванными внутренними вызовами. Публичные заявления или иные жесты официальных лиц таких государств, отвечающие интересам Баку, на этом фоне могут стать более частым явлением».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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