Китай продолжит снабжение Азербайджана медицинскими принадлежностями - посольство

БАКУ/Trend - С начала вспышки пандемии COVID-19, Китай и Азербайджан взаимно поддерживают друг друга и сотрудничают в борьбе с ней, что является отражением искренней дружбы между двумя странами в области взаимопомощи и защиты. Китай придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, решительно поддерживает усилия Азербайджана в борьбе с пандемией и готов помогать Азербайджану по мере своих возможностей и совместно преодолевать трудности, прилагая общие усилия. Абсолютно уверены, что под сильным руководством Президента Ильхама Алиева, азербайджанский народ в скорейшее время одержит победу над эпидемией.

Об этом сказали Trend в четверг в посольстве Китая в Азербайджане.

"2-го апреля сего года Китай предоставил Азербайджану первую партию необходимых медицинских средств для предотвращения распространения эпидемии (5 000 тестов по выявлению инфекции COVID-19). На основе этого, Китай будет продолжать снабжать Азербайджан второй партией медицинских средств (10 ИВ Л, 500 комплектов медицинской защитной одежды) и третьей партией (50.000 масок KN95, 600.000 медицинских масок и 3.000 комплектов медицинской защитной одежды). Вышеуказанные средства ускоренно подготавливаются и в самое ближайшее время прибудут в город Баку.

Вирусы не имеют границ и являются общим врагом человечества. Китай готов поддерживать тесные связи с Азербайджаном, неустанно укреплять политическое взаимодоверие и углублять практическое сотрудничество в различных областях. Мы уверены, что после совместной борьбы с пандемией, отношения дружбы и сотрудничества между Китаем и Азербайджаном приведут к более яркому будущему", - говорится в сообщении посольства.