МИД Азербайджана: Заявление Армении о том , что она не ведет переговоры по поэтапному урегулированию конфликта смехотворно (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Заявление МИД Армении о том, что страна с 2018 года не ведет переговоры, основанные на поэтапном урегулировании конфликта, смехотворно, даже если принять во внимание, что сделано оно, чтобы успокоить местную общественность. Было бы правильнее, если бы МИД Армении в правдиво информировал население своей страны о процессе мирного урегулирования конфликта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии управления пресс-службы МИД Азербайджана.

В информации сообщается, что после смены власти в этой стране в 2018 году, на уровне глав МИД Азербайджана и Армении проведены 10 встреч, включая и последнюю в формате видеоконференции.

«Согласно логике МИД Армении получается, что министры двух стран, а также сопредседатели и министры иностранных дел трех стран встречались лишь для того, чтобы просто побеседовать и совместно провести время, будто у них нет работы?!

Позиция Азербайджана относительно процесса урегулирования конфликта и основных принципов переговоров озвучивалась всегда, в том числе и с самых высоких трибун. И позиция сопредседателей Минской группы ОБСЕ, осуществляющих посредническую миссию, открыто выражалась в их заявлениях, в том числе в заявлении от девятого марта 2019 года. Во всех них ясно отражены элементы поэтапного урегулирования конфликта.

Кроме того, переговоры продолжаются в том же формате и по той же повестке. В противном случае министр иностранных дел Армении, озвучив небезызвестное заявление 21 апреля, не принял бы участие в видеоконференции и не присоединился бы к обсуждениям.

Полезнее было бы, если министр иностранных дел Армении, как с ним было согласовано, делал шаги в направлении подготовки населения своей страны к миру", - говорится в комментарии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)