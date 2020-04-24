Изменена повестка заседания парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана изменил повестку заседания, сообщает в пятницу Trend .
Об этом на сегодняшнем заседании сказала спикер парламента Сахиба Гафарова.
Она отметила, что из повестки заседания исключен девятый вопрос - о законопроекте об изменениях в закон "О страховой деятельности" и в Гражданский кодекс АР, и в повестке осталось 27 вопросов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
Армения не в состоянии оказывать давление на Турцию выдумками о т.н. «геноциде» - администрация президента
Лента новостей
Армения не в состоянии оказывать давление на Турцию выдумками о т.н. «геноциде» - администрация президента
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО)
МИД России: Вопросы нагорно-карабахского урегулирования надо рассматривать в рамках сложившегося формата
Граждане пишут Президенту: Вы – лидер, который всегда думает о народе и прилагает усилия для его благополучия
Совет Европы приветствует решение Верховного Суда Азербайджана по делу Ильгара Мамедова и Расула Джафарова