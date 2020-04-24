Изменена повестка заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана изменил повестку заседания, сообщает в пятницу Trend .

Об этом на сегодняшнем заседании сказала спикер парламента Сахиба Гафарова.

Она отметила, что из повестки заседания исключен девятый вопрос - о законопроекте об изменениях в закон "О страховой деятельности" и в Гражданский кодекс АР, и в повестке осталось 27 вопросов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)