Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выплате единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны и их вдовам

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о выплате единовременной материальной помощи лицам, участвовавшим во Второй мировой войне 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

В распоряжении говорится, что участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1500 манатов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных соединений, выполнявших поручения в интересах армии и флотилий в тылу фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотилий, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, а также участникам блокады Ленинграда - в размере 750 манатов.

В целях исполнения настоящего распоряжения из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана будут выделены 5,9 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить перечисление данных средств на специальный счет министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено обеспечить доведение единовременной материальной помощи до лиц, предусмотренных в этом распоряжении.