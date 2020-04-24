Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в кварталах из жилых зданий для 3042 семей вынужденных переселенцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 апреля ознакомился с ходом строительных работ в кварталах, состоящих из жилых зданий на территории Абшеронского района для 3042 семей вынужденных переселенцев, временно проживающих в общежитиях города Сумгайыт.