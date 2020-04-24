Милли Меджлис Азербайджана принял отчет Омбудсмена (версия 2)

Политика 24 апреля 2020 13:10 (UTC+04:00)
Милли Меджлис Азербайджана принял отчет Омбудсмена (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Милли Меджлис Азербайджана принял отчет Омбудсмена, сообщает в пятницу Trend.

На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) был заслушан ежегодный отчет за 2019 год уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана.

Доклад представила омбудсмен Сабина Алиева.

Алиева отметила, что отчетный год был успешным в Азербайджане с точки зрения защиты прав и свобод человека.

В докладе было сказано, что от людей в Азербайджане омбудсмену (уполномоченной по правам человека) поступило много жалоб на суды. На основании анализа обращений выяснилось, что в ряде случаев несвоевременно выполнялись, или выполнялись не в надлежащем порядке, обязанности, возложенные на суды.

Было отмечено, что несвоевременное отправление сторонам решений суда приводит к росту волокиты и потери времени. В жалобах сообщается, что судебные исполнители нарушают правила этического поведения. Также отмечается, что нижний уровень размера алиментов, установленных судом, не должен быть меньше размера прожиточного минимума для детей.

В докладе подчеркивается, что в связи с этим в законодательные акты должны быть внесены дополнения и поправки.

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