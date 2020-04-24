Севиль Микаилова: Защита прав человека в Азербайджане является всесторонней и обеспечивается на высоком уровне

БАКУ /Trend/ - Ежегодный доклад омбудсмена Азербайджана был всесторонним и содержательным. В нем достаточно глубоко проанализированы все направления деятельности, связанные с обеспечением и защитой прав и свобод человека.

Об этом сказала Trend в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова.

Она отметила, что особо хочет подчеркнуть важность деятельности, связанной с работой с международными организациями и развитием международных отношений: «В этой сфере омбудсмену за короткий срок удалось провести очень активную работу. Азербайджанское государство является гарантом фундаментальных прав и свобод человека в стране, все права граждан полностью защищены соответствующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами, и работы по совершенствованию в этом направлении продолжаются. Защита прав человека в Азербайджане является всесторонней и обеспечивается на высоком уровне.

При этом, налаживание и углубление внешних связей имеет исключительное значение. Так, некоторые международные организации, систематически озвучивающие несправедливые и необоснованные претензии в отношении Азербайджана, закрывают глаза на грубое нарушение всех принципов международных норм и прав более одного миллиона азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате оккупации Арменией азербайджанских земель, проведения ею политики этнической чистки в отношении азербайджанцев, попрание их элементарных человеческих прав. Именно в этом контексте важное значение имеет работа, проводимая Аппаратом омбудсмена для донесения правды в международной плоскости, для того, чтобы донести справедливую позицию Азербайджана до еще более широких кругов международной общественности».

Севиль Микаилова добавила, что омбудсмен выступила с рядом важных предложений: «Хотелось бы отметить актуальность каждого из этих предложений. Одно из них, на котором мне хочется остановиться особо - это вопрос создания финансируемого за счет государства Специального фонда алиментов. Это предложение звучало и раньше, и то, что омбудсмен вернулась к данному вопросу, еще раз говорит о его важности. Безусловно, следует подумать об источниках финансирования и механизмах работы, но вести обсуждения по этому вопросу можно и нужно. Такой институт может стать незаменимой помощью для обеспечения детей, родители которых не работают. Это соответствует духу и социальной направленности политики, которая всегда проводится азербайджанским государством. В нашем обществе всегда чутко относятся к проблемам семей и детей. Думаю, деятельность такого Фонда может создать коренной поворот в решении ряда социальных проблем».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)