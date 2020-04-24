В связи с зарплатами в муниципальных органах будет сделано обращение в Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - Зарплаты работников муниципальных органов не финансируются из бюджета. В связи с этим мы обратимся в Оперативный штаб при Кабинете министров.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что государство выделяет муниципалитетам дотации.

"Сегодня муниципалитеты не имеют возможности платитьсотрудникам зарплату. Поэтому мы обратимся в связи с финансированием заработной платы таких людей", - сказал Сиявуш Новрузов.

Депутат Кямран Байрамов предложил, чтобы часть зарплаты до девяти тысяч работников и служащих муниципалитетов финансировалась государством.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)