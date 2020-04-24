Утверждено очередное соглашение между Азербайджаном и Украиной - Указ
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ "Об утверждении Соглашения между министерством экономики Азербайджанской Республики и Государственной регуляторной службой Украины о сотрудничестве в области регулирования условий ведения бизнеса", подписанного 17 декабря 2019 года в Баку, сообщает Trend.
После вступления в силу Соглашения, указанного в части первой настоящего Указа, министерство экономики обеспечит выполнение его пунктов.
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить правительству Украины уведомление о выполнении необходимых для вступления в силу Соглашения внутригосударственных процедур.
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