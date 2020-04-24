В отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2020-й учебный год проведены командно-штабные учения с привлечением штабов нескольких воинских соединений и частей.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны, в ходе учений в качестве основных задач поставлены: практическое выполнение своих должностных обязательств штабными офицерами, проверка взаимозамены между офицерами и скоординированности деятельности штабов для формирования единого органа управления.
Была осуществлена тренировка штабов по донесению распоряжений посредством современных технических средств, временной передачи управления из одного пункта в другой и организации всестороннего обеспечения.
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