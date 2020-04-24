Народы Азербайджана и Китая остаются приверженными традициям дружбы и демонстрируют солидарность в эти трудные дни (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В период борьбы на глобальном уровне с пандемией COVID-19 народы Азербайджана и Китая остаются приверженными традициям дружбы и демонстрируют солидарность в эти трудные дни.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на дипломатический источник, второго апреля этого года в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялась церемония передачи Китаем помощи в рамках поддержки борьбы Азербайджана с угрозой нового вида коронавируса - COVİD-19. В ходе мероприятия были подписаны акты приема-сдачи по передаче в дар Китаем азербайджанской стороне на предварительном этапе тестов для выявления коронавирусной инфекции на 5000 человек.

Помощь, оказанная Азербайджану правительством Китая на втором этапе, состояла из 10 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляция легких) и 500 комплектов специальной медицинской защитной одежды.

Правительство Китая 23 апреля 2020 года приняло решение об оказании помощи Азербайджану для борьбы с пандемией СОVİD-19, в связи с чем предусматривается отправка в Азербайджан 600 тысяч медицинских масок, 60 тысяч специальных медицинских масок KN-95 и три тысячи комплектов специальной медицинской защитной одежды.

С чувством удовлетворения следует отметить, что наряду с помощью правительства Китая, в рамках помощи Азербайджану соответствующие медицинские принадлежности направили провинция Сычуань, города Сиань, Миньянь, Чуджоу, район Цзянцзинь города Чунцин, Фонды Алибаба и Джека Ма, компания Huawei и другие различные структуры.

На сегодняшний день правительство Китая, а также вышеперечисленные структуры страны, в рамках помощи Азербайджану в борьбе с коронавирусом выделили миллион медицинских масок, 120 тысяч бахил, 102 тысяч специальных медицинских масок KN-95, 17 200 комплектов специальной защитной одежды, 25 тысяч комплектов для диагностических тестов, 21 аппарат ИВЛ, 7500 тысяч защитных очков, 20 тысяч коробок со стерильными перчатками, 500 единиц дистанционных инфракрасных термометров и один лабораторный аппарат для выявления коронавирусной нуклеиновой кислоты.

Взаимоподдержка Азербайджана и Китая в период, когда во всем мире на глобальном уровне ведется борьба с пандемией COVİD-19, является олицетворением того, что лозунг, принятый в Азербайджане для преодоления пандемии - «Мы сильны вместе», и используемый в Китае в борьбе с коронавирусом слоган «Друг познается в беде» отражают реальность.

И действительно - мы сильны вместе!