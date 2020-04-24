Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии магистрального газопровода, проложенного в Сумгайыт (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 24 апреля на территории Абшеронского района состоялось открытие магистрального газопровода, проложенного из села Агдере Хызинского района в город Сумгайыт.

Как сообщает Trend, в церемонии открытия принял участие Президент Азербайджанa Ильхам Алиев.

Информируя главу государства о проделанной работе, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сказал:

- Господин Президент, как Вам известно, население города Сумгайыт обеспечивалось газом из Гарадага по 12-дюймовой линии под давлением 12 атмосфер. Кроме того, для промышленности Сумгайыта была проложена линия на 30 атмосфер от линии Гарадаг-Дигях-ГРЭС "Шимал". Эта линия снабжает газом промышленные предприятия Сумгайыта и карбамидный завод. Возросшая потребность и рост на ГРЭС "Шимал" создавали определенные проблемы в обеспечении Сумгайыта. Газовые возможности для создания крупного промышленного кластера в Сумгайыте были ограниченными, в зимнее время даже ощущалась нехватка. По Вашему указанию было выделено 80 миллионов манатов и проложена новая 60-километровая линия Агдере-Сумгайыт. Это позволило нам непрерывно обеспечивать Сумгайытско-Абшеронский кластер газом под высоким давлением. Появятся хорошие возможности даже и для дальнейшего развития Сумгайыта.

Господин Президент, прокладывая данную линию, мы установили ответвления на перспективу для электростанции "Яшма" и металлургического комбината. Это позволит обеспечить перспективу развития. Господин Президент, строительные работы начались в третьем квартале прошлого года и по Вашему указанию завершились вдвое раньше намеченного срока – за шесть месяцев. Уже можем сказать, что Сумгайыт снабжается газом по кольцевой системе.

Затем Президент Ильхам Алиев открыл магистральный газопровод и встретился с группой представителей общественности Сумгайыта.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

- Сегодня очень знаменательный день в деле устойчивого газоснабжения города Сумгайыт. Мы отмечаем прокладку новой альтернативной газовой линии в Сумгайыт. Хочу поздравить всех сумгайытцев по этому случаю, потому что это создает возможности для непрерывного обеспечения города газом, а также учитывает будущий потенциал города. До сих пор Сумгайыт обеспечивался газом из одной линии. Конечно, созданные в Сумгайыте в последние годы промышленные предприятия, промышленные кластеры требовали дополнительных объемов. С учетом этого строительство нового газопровода было необходимым. Его протяженность составляет 60 километров. Это был крупный строительный проект. В короткий срок этот трубопровод вводится в строй и сегодня уже начинает функционировать.

Это, в первую очередь, важный шаг в деле обеспечения населения природным газом. Уровень газификации в Сумгайыте составляет 100 процентов. Конечно, питание города из одной линии могло создать некоторые проблемы, в результате аварии могли бы возникнуть определенные проблемы. А сейчас эта вторая линия обеспечит возрастающие потребности, в то же время будет снабжать сумгайытцев как второй подстраховочный проект.

Что касается промышленного потенциала города, то в последние годы Сумгайыт очень успешно развивается в промышленном отношении. Здесь реализовано много важных проектов. Уже много лет функционирует Сумгайытский парк технологий. Здесь действует более 10 заводов. Кроме того, создан Сумгайытский химический промышленный парк. На этой обширной территории, охватывающей сотни гектаров земли, все инфраструктурные проекты, очистные работы были реализованы по линии государства, после чего государственный и частный сектора начали вкладывать туда инвестиции. В настоящее время в Сумгайытском химическом промышленном парке продолжается строительство нескольких предприятий. Среди них должен особо отметить строительство прядильно-красильной фабрики, так как это очень важный проект для нашей ковровой промышленности. Строится также стекольный завод. Мы импортируем стекла из-за рубежа, после ввода завода в строй зависимость от импорта будет устранена.

В Сумгайыте построены два гигантских промышленных предприятия – полимерный и карбамидный заводы, считающиеся флагманами азербайджанской промышленности. Эти предприятия будут полностью обеспечивать внутренние потребности, в то же время созданы большие экспортные возможности. Значение данного экспорта в том, что это – ненефтяной экспорт. А наша основная цель – развивать ненефтяную промышленность и увеличивать ненефтяной экспорт.

Должен отметить, что сегодня в мире сложилась кризисная ситуация, экономические связи между странами, можно сказать, в определенной степени нарушены, экономическая активность во всем мире спала. Несмотря на это, за три месяца рост в области ненефтяной промышленности в Азербайджане составляет 23 процента. Значительная часть этого достигнута за счет новых промышленных предприятий. Таким образом, создав эти предприятия, мы и обеспечиваем внутренние потребности, и устраняем зависимость от импорта, и обеспечиваем граждан работой. В Сумгайыте уже созданы тысячи новых рабочих мест. В последние годы я лично участвовал в открытии всех промышленных и инфраструктурных объектов в Сумгайыте. За последние 16 лет я, наверное, около 30 раз посещал Сумгайыт, лично интересуюсь развитием города, держу под контролем все вопросы.

Сегодня Сумгайыт является вторым по величине промышленным городом не только Азербайджана, но и Южного Кавказа. Это – современный промышленный город. В свое время Сумгайыт создавался как центр химической промышленности Советского Союза и выполнял эту функцию. Но сумгайытцам хорошо известно, что по экологической обстановке был нанесен большой удар. Сумгайыт являлся зоной экологического бедствия и, возможно, одним из самых загрязненных городов Советского Союза. Сегодня Сумгайыт – один из самых экологически чистых городов Азербайджана, потому что все созданные здесь новые предприятия полностью отвечают экологическим нормам. Старые предприятия уже закрылись, их территории переданы в распоряжение новых промышленных парков. Сегодня чистый воздух в Сумгайыте стал обычным явлением. Хотя живущие в Сумгайыте люди, в особенности, старшее поколение, хорошо помнят, что экологическая обстановка здесь была очень тяжелой. Проезжающие мимо Сумгайыта люди поднимали стекла автомобилей, чтобы не чувствовать этих запахов. Мы подходим к развитию города комплексно, и рост промышленного потенциала будет продолжаться и впредь. Поэтому ввод в строй второй газовой линии обеспечивает сегодняшние потребности, а также учитывает потенциал предприятий, которые будут построены, созданы после этого.

У нас большие планы. Сумгайыт развивается, население увеличивается, укрепляется промышленный потенциал. Сумгайыт действительно является одним из очень современных промышленных городов данного региона. В то же время, конечно, обновляется инфраструктура города, город благоустраивается, создаются прекрасные возможности для людей. Достаточно отметить Сумгайытский бульвар, за короткий срок была создана прекрасная зона отдыха. Сегодня Сумгайыт – город парков и скверов. Вместе с тем, новые проекты реализуются и для размещенных здесь переселенцев. В настоящее время здесь неподалеку возводится новый городок для вынужденных переселенцев, там будет размещено более трех тысяч семей переселенцев. Таким образом, проблема переселенцев в Сумгайыте в большой степени будет решена. Переселенцы, все еще живущие сегодня в тяжелых условиях, должны знать, что и до них дойдет очередь. Мы разместим каждого переселенца, для них создаются самые современные условия, несмотря на то, что мировая экономика переживает кризис, и это негативно отражается и на экономике Азербайджана. Цена на нефть упала втрое. Но я говорил, еще раз хочу сказать, чтобы об этом знали все граждане: мы не остановим ни один социальный проект, не сократим ни одну социальную программу. Азербайджан является социальным государством и в центре нашей политики – гражданин Азербайджана. Сегодня в период коронавируса наша основная цель - уберечь азербайджанский народ от этой беды. Принятые нами решения, предпринятые шаги высоко оцениваются населением страны, - мне приходят тысячи писем благодарности, - в то же время международные организации указывают Азербайджан как образцовую страну в этой области. Всемирная организация здравоохранения одобряет проделанную нами работу и открыто заявляет, что Азербайджан – это образцовая страна. Мы были первой страной в мире, которая провела саммит со странами-партнерами по вопросу борьбы с коронавирусом. Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции был проведен по нашей инициативе. В борьбе с коронавирусом азербайджанский народ еще раз увидел, что наши слова не расходятся с делами. Здоровье граждан, их жизнь – первостепенный вопрос.

Конечно, сегодняшние мероприятия – сегодня я также побываю и в строящемся городке для переселенцев – свидетельствуют о том, что все наши планы остаются в силе. Мы и нынешний год завершим так, как планировали. Всем соответствующим структурам даны указания, и после этого мы будем планировать наши расходы на основе приоритета. Однако решение социальных вопросов всегда должно находиться на первом месте.

Учитывая карантинный режим, мы отмечаем сегодняшний день с ограниченным числом представителей Сумгайыта. Я уверен, что мы и дальше совместными усилиями будем развивать город, создадим лучшие условия. Поздравляю вас и всех сумгайытцев.

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Председатель Сумгайытского городского филиала Общественного объединения инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов Азербайджана Тарлан Гаджизаде сказал:

-Уважаемый господин Президент, от имени сумгайытцев приветствую Вас и говорю Вам "Добро пожаловать!". В прошлом году в соответствии с Вашим Распоряжением было проведено торжественное мероприятие по случаю 70-летия получения Сумгайытом статуса города. Мы знаем, что формирование и развитие Сумгайыта связано с именем и гением великого лидера. Отношение великого лидера к Сумгайыту всегда было особым. Великий лидер назвал Сумгайыт маленькой моделью Азербайджана. Сегодня мы действительно гордимся тем, что внимание и забота великого лидера о Сумгайыте так успешно продолжаются Вами. Как Вы подчеркнули, благодаря Вашему особому вниманию и заботе о Сумгайыте сегодня город стал современным пространством, полным новшеств. Эти новшества действительно появляются динамично, по нарастающей. Мы, сумгайытцы, конечно, гордимся этим.

Сумгайыт сегодня – цветущий сад, как Вы подчеркнули, светлый город. За минувшие годы здесь с Вашего благословения были построены многочисленные социальные, административные здания, промышленные предприятия, которые были переданы в наше распоряжение. Однако наряду с этим у сумгайытцев, Вы помните, был ряд проблем. Среди них можно особо отметить кровли домов, вопросы, связанные с лифтами, асфальтированием улиц. Но именно благодаря Вашим рекомендациям и поручениям были обновлены кровли всех жилых зданий Сумгайыта, лифтовое хозяйство и вообще вопросы сервиса находятся на высоком уровне. Главные улицы города, можно сказать, все дороги внутри кварталов заасфальтированы. Как Вы подчеркнули, сейчас Сумгайыт – это город с прекрасной атмосферой и прекрасными условиями.

Господин Президент, в развитии, снабжении Сумгайыта, вопросах связанных с энерго- и водообеспечением, слава Аллаху, никаких серьезных проблем, можно сказать, нет. Однако были некоторые проблемы в газоснабжении Сумгайыта, в частности, связанные со снижением давления подаваемого газа в зимние месяцы. Открывшийся сегодня с Вашим участием и с Вашего благословения новый газопровод, Иншаллах, решит, уверен, газовую проблему не только Сумгайыта, но и расположенных вокруг промышленных предприятий. Мы ждали этого дня.

Господин Президент, сегодня в нашем городе, в подлинном смысле этого слова, создана новая и здоровая атмосфера, именно в результате этого сформирована сумгайытская семья. Мы, участвующие сегодня здесь сумгайытцы, как члены этой семьи выражаем Вам глубокую признательность.

Господин Президент, гордость азербайджанского народа – решимость и стойкость его Верховного главнокомандующего, Президента. Да хранит Всевышний нашего решительного Президента и гордый азербайджанский народ! Спасибо, господин Президент!

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Президент Ильхам Алиев: Реализация инфраструктурных проектов в городе Сумгайыт, конечно же, представляла большое значение. Коснувшись недавно вопросов, связанных с электроэнергией, я сказал, что в течение последних 16 лет в нашей стране было построено 30 электростанций. Однако должен также отметить, что первая из них была построена по моему указанию именно в Сумгайыте. Причем это очень крупная станция – мощностью 525 мегаватт. Потому что без этой станции промышленный потенциал Сумгайыта не мог развиваться. Именно после ввода в строй этой станции были обеспечены потребности в электроэнергии Сумгайыта, а также растущего числа промышленных предприятий.

Что касается обеспечения водой, то Сумгайыт питается из Шолларского водоисточника, и эта проблема также нашла свое решение. В настоящее время планируется также прокладка дорог. Как вам известно, по моему указанию реализуется проект расширения дороги Баку-Сумгайыт, так как я говорил, что Сумгайыт уже как бы соединился с Баку, некоторые живут здесь, а работают в Баку, и наоборот. Поэтому возникавшие на этих дорогах пробки, конечно, требовали серьезных мер. В настоящее время идут работы по расширению дороги. В то же время, как вам известно, два года назад мы отметили открытие дороги Бильгя-Сумгайыт, соединяющей Баку и бакинские поселки с Сумгайытом. Сегодня из Сумгайыта в бакинские поселки можно попасть по прибрежной дороге, не заезжая в Баку. Поэтому необходимо было реализовать все эти инфраструктурные проекты. Без них ни о каком развитии не могло быть и речи.

Природный газ является основным источником нашей энергосистемы, потому что абсолютное большинство электростанций у нас работает на газе. Мы хотим увеличить объем гидроэлектростанций. Хотим также использовать альтернативные источники. Но природный газ пока еще на протяжении многих лет будет оставаться нашим основным источником энергии. Именно эту цель преследуют реализуемые сегодня в нашей стране крупные газовые проекты. Запуск проекта "Шахдениз-2" и добыча в следующем году крупных объемов газа на месторождении "Абшерон" и дальше будут обеспечивать наш газовый потенциал. Потому что в нашей стране и численность населения растет, и промышленность развивается. Поэтому должен быть адекватный этому развитию источник энергии. Сегодня современные технологии привели к очень большим преобразованиям и в этой области.

Кроме того, благоустройство города. Вы отметили лифтовое хозяйство, кровельные покрытия. Как вам известно, моим Распоряжением из резервного фонда Президента регулярно выделяются средства на эти цели. Насколько мне известно, уже покрыта кровлей значительная часть зданий.

Глава Исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджев: Отремонтированы кровельные покрытия 1100 зданий. Осталось 190, они тоже будут отремонтированы.

Президент Ильхам Алиев: Осталось всего 190 зданий, и вы завершите эту работу в нынешнем году. Так же и лифтовое хозяйство. Кроме того, было обращение от Исполнительной власти о приобретении автобусов для городского транспорта. Мы решили и этот вопрос. Был предоставлен кредит, доставлены автобусы, сегодня все они работают. В комплексе проанализировав все вопросы, которые могут беспокоить людей, мы предприняли шаги, и могу сказать, что достигли всех поставленных целей. Но, конечно, жизнь не стоит на месте, мы должны превратить Сумгайыт в более современный город и, уверен, добьемся этого.

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Главврач Сумгайытского городского родильного дома номер 1 Тарана Раджабли сказала:

- Господин Президент, я тоже в свою очередь приветствую Вас и хочу отметить, что испытываю чувство большой радости от встречи с Вами. С каждым Вашим посещением наш город Сумгайыт, который день ото дня становится краше, еще больше развивается, решаются его проблемы. Господин Президент, в центре проводимой Вами политики лежат благополучие, здоровье и безопасность нашего народа. Мы многие годы являемся свидетелями этого. Охватившая в последние месяцы весь мир пандемия COVID-19, конечно, не обошла стороной и Азербайджан. Предпринятые Вами в этот период шаги, принятые решения позволили нашему народу провести эти дни очень спокойно и комфортно. За этот период наш народ понес мало потерь. Как гражданка, как мать, как врач выражаю Вам благодарность за это.

Господин Президент, в этот период некоторые страны уже осваивают наш опыт. Тот факт, что Всемирная организация здравоохранения, международные организации выражают Вам благодарность, вызывает у меня, как гражданки, чувство большой гордости. Особого одобрения заслуживает то, что в этот период Вы ставили здоровье населения выше экономической стабильности. Вы всегда уделяли сумгайытцам особое внимание. Мы чувствовали это. Вы всегда были рядом с нами. Ваш приезд в наш город в преддверии 70-летнего юбилея Сумгайыта и награждение жителей Сумгайыта медалями, орденами накануне этого юбилея вызвали у нас безграничную радость. Пользуясь случаем, хочу сказать, что тогда Вы присвоили и мне звание "Заслуженный врач", выражаю Вам признательность за это.

Господин Президент, хочу заверить Вас в том, что мы оправдаем Ваше доверие. Под Вашим руководством наша страна, государство пройдут еще больший путь развития. Конечно, открытие во время пандемии Вашим решением за короткое время лабораторий, строительство больниц модульного типа, открытие отвечающей высоким стандартам "Ени клиника" и передача ее в распоряжение пациентов с COVID-19 усилили нашу борьбу с этой инфекцией. То, что Вы и Мехрибан ханым Алиева были рядом с врачами в этот период, принятые Вами решения для нашего социального благосостояния, Ваша поддержка не только врачей, но и всех жителей, малообеспеченных семей, пожилых еще раз убеждают нас в том, что единство между народом и властью прочное, и оно приведет нас к лучшему, еще более светлому будущему.

Господин Президент, да хранит Вас Аллах! Желаем Вам здоровья. Да ниспошлет Всевышний Вам и Вашей семье долгих и счастливых лет жизни. Большое спасибо.

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Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю. Прошу передать мои приветствия сумгайытским врачам. Я неоднократно говорил, что самоотверженность врачей вызывает чувство гордости. Весь азербайджанский народ еще раз увидел, что наши врачи, рискуя собственной жизнью и здоровьем, находятся рядом с больными, день и ночь, непрерывно ухаживают за ними. Я уже говорил, что в этой одежде даже двигаться трудно. А они на ногах, днем и ночью находятся рядом с больными. Врачи играют огромную роль в выздоровлении больных. Конечно, все принятые меры и, как вы отметили, передача современных клиник в распоряжение инфицированных коронавирусом, правильное построение организационной работы и превентивные меры, можно сказать, уберегли нас от этой большой беды. Правда, есть и потери, но их могло быть больше. Поэтому, как показывает сегодня жизнь, принятие превентивных мер было правильным шагом.

Конечно, еще раз хочу отметить труд врачей. Как вам известно, люди уже одобряют несколько лозунгов "Вместе мы сильны!" и "Слава азербайджанским врачам!". Мы приветствовали всех наших врачей и на "Пламенных башнях" - одном из современных символов нашей страны.

Хочу коснуться еще одного вопроса. Порой наблюдались определенные критические подходы к системе здравоохранения Азербайджана. Даже говорили, что больные выезжают за рубеж, хотят лечиться за рубежом. Я уже говорил, что сейчас во многих странах состоятельные люди стремятся обращаться в больницы самых развитых стран мира. Но что мы видим сегодня? Мы видим, что мы ни от кого не отстаем с точки зрения службы здравоохранения, медицинской службы. Сегодня системы здравоохранения развитых стран переживают кризис, не могут обслуживать больных. Людям, заболевшим COVID-19, однако не находящимся в тяжелом состоянии не просто рекомендуется, а дается указание: Оставайся дома. Их не принимают в больницах. В больницах самых развитых стран больных размещают в коридорах, на полу. В самых развитых странах уже много дней умирают сотни людей, сотни. Причем есть страны, население которых, можно сказать, почти такое же, как и население Азербайджана. То, что умирают сотни людей – 200, 300, 400 человек, свидетельствует о том, что система здравоохранения данных стран не готова к этому, не смогла выдержать такой нагрузки и фактически обрушилась.

Основная проблема, связанная сегодня с коронавирусом, состоит в том, что скорость распространения заболевания превышает имеющийся потенциал здравоохранения этих стран. Поэтому наша основная задача заключалась в том, чтобы не допустить широкого распространения заболевания. Мы знали, что эта болезнь пришла к нам извне. Когда уже внутри начался процесс инфицирования, мы знали, что полностью предотвратить процесс заражения будет невозможно. Но нам нужно было выиграть время, чтобы локализовать болезнь, прервать цепь заражений, использовав это время, мобилизовать всю нашу медицину, ввести в строй предприятия по производству масок, дезинфицирующих средств. В то же время моим указанием инфицированные коронавирусом были размещены в самых передовых наших больницах, в том числе в "Ени клиника", двух клиниках Азербайджанского медицинского университета, и сегодня больные проходят лечение более чем в 20 клиниках. Вот уже неделю мы видим позитивную динамику. В чем она заключается? То есть, инфицированных меньше, чем выздоровевших. Главное – это. Мы уже видим результаты ограничительных мер.

Был представлен широкий социальный пакет. На первом этапе мы считали, что сможем отрегулировать все дела 1 миллиардом манатов. Но увидели, что этого мало. Повысили до 2,5 миллиарда манатов. Сейчас с учетом всех программ, в том числе налоговых и других льгот, это уже превышает 3,5 миллиарда. Мы будем делать столько, сколько нужно. Потому что люди ни в чем не виноваты. Некоторые работали неформально. Хотя я неоднократно говорил: документируйте свою работу. Но они тоже работали, приносили домой деньги. А сейчас остались без работы. Поэтому принятые нами решения учитывают и их – людей, не имеющих никаких трудовых договоров, так как мы понимаем, что они лишились работы. В настоящее время динамика идет в позитивном направлении. Конечно, принимая очередные решения, мы будем опираться на мнение специалистов, так как здесь нельзя допускать самовольства, принимать какое-то другое решение. Специалисты должны сказать, когда мы сможем в определенной степени смягчить ограничительные меры. Опыт нынешней недели показывает, что этот день недалек. Определенные шаги, возможно, будут предприняты и до 4 мая, потому что, вы знаете, срок карантинного режима был продлен до 4 мая. Теперь мы посмотрим, если представится возможность, то будут предприняты определенные смягчающие шаги. Но все же постоянно будет проводиться мониторинг. Если мы увидим, что после смягчения ситуация развивается в негативном направлении, то вынуждены будем вновь ужесточить. Поэтому еще раз хочу сказать: главное – это здоровье, жизнь граждан. Всем трудно. Считаю, что, столкнувшись с этой ситуацией, мы выбрали самый правильный путь. Наш народ демонстрирует свои лучшие качества – солидарность, единство. Я сказал, что к этому надо добавить и ответственность. В отличие от первых дней возросли и ответственность, и дисциплина. В этой ситуации врачи, стоящие на страже здоровья людей, и сотрудники полиции, осуществляющие контроль за карантинным режимом, заслуживают самой высокой оценки. Я нисколько не сомневаюсь в том, что мы выйдем из этой ситуации с малыми потерями, Иншаллах! Спасибо.

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Сегодня на фоне серьезного ущерба, нанесенного пандемией коронавируса экономике многих стран мира, резкого снижения цен на нефть в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева успешно и последовательно продолжаются все социальные проекты. Это еще раз свидетельствует о том, что в центре осуществляемой в Азербайджане государственной политики находятся гражданин Азербайджана, решение социальных вопросов населения, дальнейшая модернизация социальной инфраструктуры. Особое место среди реализованных до сих пор проектов в этом направлении занимает также работа, осуществляемая с целью газификации территории страны, обеспечения потребностей населения в "голубом топливе". Отметим также, что в результате данного проекта природный газ будет транспортироваться на электростанции "Яшма" и "Сумгайыт", а также карбамидный завод SOCAR и новый металлургический комплекс. Этот газопровод станет альтернативной системой не только для Сумгайыт-Яшминского экономического района. Соединив локальные транспортные системы, он обеспечит надежное газоснабжение города Баку. Следует отметить и то, что трубы, использованные при реализации проекта, также местного производства.