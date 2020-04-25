Афет Гасанова: Армянская сторона пытается уклониться от переговоров, прибегая ко всевозможным грязным уловкам

Политика 25 апреля 2020 13:55 (UTC+04:00)
Афет Гасанова: Армянская сторона пытается уклониться от переговоров, прибегая ко всевозможным грязным уловкам

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона постоянно пытается уклониться от переговоров, прибегая для этого ко всевозможным грязным уловкам.

Об этом в субботу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Депутат отметила, что отношение министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна к заявлению, озвученному главой МИД России Сергеем Лавровым по переговорам, проводимым по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, во время видеоконференции 21 апреля, является очередной провокацией, направленной на срыв переговорного процесса: «Министр иностранных дел Армении отверг проводимый до этого переговорный процесс и предложения по поэтапному урегулированию конфликта. Столь бредовое мнение Мнацаканяна еще раз продемонстрировало несерьезность Армении как государства, и в то же время большое неуважение к принципам международного права и сопредседателям Минской группы ОБСЕ».

Гасанова напомнила, что в заявлениях и резолюциях международных организаций однозначно признана территориальная целостность Азербайджана, и открыто подчеркивается факт оккупации Арменией азербайджанских земель: «Как известно, в соответствующих резолюциях Совета безопасности ООН по урегулированию нагорно-карабахского конфликта осуждается использование силы против Азербайджана, еще раз подтверждаются суверенитет и территориальная целостность Азербайджана и требуется незамедлительный, полный и безоговорочный вывод армянских войск с оккупированных территорий. Однако Армения, в течение стольких лет не выполняя эти резолюции, продолжает оставаться большой угрозой для безопасности в регионе».

Депутат подчеркнула, что позиция Азербайджана по урегулированию конфликта решительна и неизменна: «Конфликт должен быть урегулирован только в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан не уступит и пяди своей земли. На таких важных площадках, как Международный дискуссионный клуб «Валдай» и Мюнхенская конференция по безопасности, глава государства довел до внимания международной общественности решительную позицию Азербайджана. На обоих мероприятиях Президент Азербайджана изобличил армянскую ложь, раскрыв исторические факты. Заявив «Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак», глава государства пресек грязные намерения армянской стороны».

Гасанова отметила, что действия Армении по подрыву переговорного процесса нацелены на продолжение оккупации азербайджанских земель и сохранение статус-кво: «Армения должна осознать, что рано или поздно Азербайджан освободит свои земли от оккупации, будь то мирный или военный путь, и восстановит территориальную целостность. Апрельские бои 2016 года еще раз показали мощь азербайджанской армии. Миф, придуманный Арменией о своей армии, был очень быстро развенчан. Оставшись в безвыходном положении перед мощью азербайджанской армии, армянская сторона нашла выход в том, что стала просить международные организации и другие страны посодействовать прекращению боевых операций. Армения должна сознавать, что азербайджанская армия становится все сильнее, и если бои, подобные апрельским, повторятся, то в этот раз ей никто не поможет, и Армения будет вынуждена столкнуться с еще большим поражением. Чем быстрее Ереван это поймет, тем лучше будет для него».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
«Формула-1» получила более £1 млрд помощи
«Формула-1» получила более £1 млрд помощи
Уайт: Нурмагомедов проведет следующий поединок с победителем боя Фергюсон - Гейджи осенью
Уайт: Нурмагомедов проведет следующий поединок с победителем боя Фергюсон - Гейджи осенью
Турнир UFC 249 пройдет в штате Флорида 9 мая
Турнир UFC 249 пройдет в штате Флорида 9 мая
Loading Bars
Лента новостей
В Эстонии стал функционировать Дом Азербайджана Политика 14:13
Почтена память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова (ФОТО) Политика 14:12
Специально для Азербайджана от солистки Мариинского театра: Когда откроются границы… (ВИДЕО, ФОТО) Культура 14:12
Граждане Грузии вернулись из Барселоны спецрейсом Транспорт 14:02
Азербайджан является активным участником и получателем дивидендов проекта МТК «Север-Юг» - российский эксперт Политика 14:00
Афет Гасанова: Армянская сторона пытается уклониться от переговоров, прибегая ко всевозможным грязным уловкам Политика 13:55
Грузия запускает новую программу для развития молочной промышленности Бизнес 13:48
Трудные времена выявили лучшие черты народа и сорвали маски марионеток - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 13:31
В Балканском велаяте Туркменистана объявлен тендер на подбор подрядчиков для строительства зданий Тендеры 13:28
Вагит Алекперов заявил, что "Лукойл" может комфортно работать в России при цене нефти в $9-11 Россия 13:27
Завтра в Баку до 17 градусов тепла Общество 13:21
Состоялось заседание комиссии по аграрному развитию при Конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Бизнес 13:19
Выявлены целевые кибератаки на государственный сектор Азербайджана ИКТ 13:14
Благодарственные письма: Господин Президент, в этом сложном испытании Вы еще раз доказали, что Азербайджан является могущественным государством Политика 12:54
Азербайджанским страховщикам будут предоставлены льготы - ЦБА Экономика 12:52
Минтруда Азербайджана приступило к созданию подсистемы "военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование" Общество 12:43
Узбекистан расширяет торгово-экономическое сотрудничество с Польшей Бизнес 12:40
США доставит в Грузию запасы пшеницы Бизнес 12:35
Facebook запускает сервис для видеоконференций Messenger Rooms США 12:35
Узбекистан получит экстренное финансирование Всемирного банка Финансы 12:34
ГК «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 12:32
Народный артист Азербайджана и российские исполнители записали гимн в поддержку врачей (ВИДЕО) Культура 12:31
Правительство Грузии в 2020 году ожидает экономический спад Бизнес 12:24
Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в России Россия 12:22
США увеличил объемы импорта товаров оборонпрома из Турции Турция 12:20
Сотрудники Таможенного комитета оказали помощь еще ряду семей в двух районах Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:18
В Азербайджане проводятся телеуроки для дошкольников (ФОТО) Общество 12:16
Центробанк Азербайджана принял решение по кредитным льготам Финансы 12:03
ЕС и ФАО выделяют сельскохозяйственные гранты для поддержки Грузии Бизнес 11:56
Центры Службы "ASAN" вновь будут оказывать около 320 услуг Общество 11:56
ЕИБ помогает Узбекистану в борьбе с экономическими последствиями пандемии Финансы 11:53
Турецкая логистическая компания «Merveks» доставляет грузы на станцию Кипчак Туркменистана Транспорт 11:33
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1677 Армения 11:32
За единовременной выплатой обращаются даже материально обеспеченные лица – минтруда Азербайджана Общество 11:30
ЕС оказывает поддержку экономике Узбекистана Финансы 11:28
Мой любимый писатель - Баба Везироглу проведет онлайн-встречу Культура 11:05
Количество инфицированных коронавирусом в Грузии продолжает расти Грузия 10:59
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 10:57
Перенесены сроки ремонта на нефтехимическом заводе Казахстана Энергетика 10:56
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю Финансы 10:45
Названы сроки завершения работ по расширению автотрассы Баку-Сумгайыт Общество 10:36
USAID выделит средства для поддержки Грузии Финансы 10:26
В Японии из-за пандемии коронавируса вырос спрос на мини-батуты Другие страны 10:22
В Азербайджане подписано соглашение о совместных действиях по развитию телеиндустрии ИКТ 10:14
Грузия отменяет некоторые ограничения на два дня Транспорт 10:13
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 1 836 Узбекистан 09:55
Азербайджан продолжит помещать на карантин прибывающих лиц Общество 09:42
Эффективная политика Президента Ильхама Алиева по поддержке отечественного бизнеса - образец для всего мира Политика 09:42
Казахстанская буровая компания закупит запчасти к оборудованию Тендеры 09:33
ВС Армении подвергли азербайджанские позиции пулеметному обстрелу Нагорно-карабахский конфликт 09:30
Азербайджан увеличил импорт химпродукции из Турции Турция 09:17
Уранодобывающая компания Казахстана закупит сварочные электроды Тендеры 09:12
Число жертв коронавируса в мире приближается к 196 тыс. человек В мире 08:56
«Формула-1» получила более £1 млрд помощи Спорт 08:39
Трамп может отказаться от ежедневного участия в брифингах по коронавирусу США 08:21
Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат США 07:58
Видеоконференция лидеров G20 была отложена из-за разногласий между Китаем и США В мире 07:46
Уайт: Нурмагомедов проведет следующий поединок с победителем боя Фергюсон - Гейджи осенью Спорт 07:31
В США заявили о провале ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса США 07:13
Более 150 членов экипажа судна Costa Atlantica в Нагасаки заразились коронавирусом Другие страны 06:59
Власти Китая за сутки выявили 12 заразившихся коронавирусом Другие страны 06:38
Помпео: США убеждают другие государства в сокрытии Китаем данных о коронавирусе США 06:26
США запретят работу китайских телекоммуникационных компаний в случае угрозы безопасности ИКТ 05:57
Минюст США намерен обжаловать решение суда по закрытым материалам доклада Мюллера США 05:31
Власти Аргентины пошли на переговоры с заключенными для завершения бунта Другие страны 05:10
На борту эсминца ВМС США 18 человек заразились коронавирусом США 04:51
Генпрокурор Бразилии намерен расследовать обвинения президента в препятствии правосудию Другие страны 04:32
Власти США разрешили использование 63 различных тестов на коронавирус США 04:15
Китай направил в КНДР группу специалистов на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына Другие страны 04:03
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Румынии Европа 03:47
В штатах, объявивших об отмене санитарных ограничений, проживает 50% населения США США 03:25
Трамп заявил, что США могут начать при необходимости поставки аппаратов ИВЛ в Германию США 03:12
Новый торговый договор стран Северной Америки вступит в силу 1 июля США 02:57
Суд в США подтвердил штраф Facebook на $5 млрд за передачу личных данных пользователей Финансы 02:50
Госдеп отрицает ведение тайных переговоров с Венесуэлой Другие страны 02:43
Помпео выступил за продолжение финансирования США программ ВОЗ в семи странах США 02:35
Президент Бразилии отверг обвинения экс-министра юстиции во вмешательстве в дела следствия Другие страны 02:30
Регулятор в США изучает ситуацию с падением цены на нефть WTI до отрицательных значений Энергетика 02:21
Власти Бельгии приняли решение начать с 4 мая поэтапную отмену карантина Европа 02:07
Уволенного командира авианосца США Theodore Roosevelt могут восстановить в должности США 01:53
Лидер оппозиции в Ливане обвинил правительство в намерении совершить переворот Арабские страны 01:38
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 3% Энергетика 01:22
В S&P предупредили, что экономический спад в развивающихся странах будет более глубоким Экономика 01:06
В Узбекистане 25 апреля откроются рынки и химчистки Узбекистан 00:51
Президент Ильхам Алиев: Если мы увидим, что после смягчения ситуация развивается в негативном направлении, то вынуждены будем вновь ужесточить карантинный режим Политика 00:38
Авиакомпании США просят регулятор разрешить перевозку грузов в пассажирских салонах Транспорт 00:29
Президент Ильхам Алиев: Мы должны превратить Сумгайыт в более современный город и, уверен, добьемся этого Политика 00:19
Президент Ильхам Алиев: В борьбе с коронавирусом азербайджанский народ еще раз увидел, что наши слова не расходятся с делами Политика 00:13
В США разработали энергоэффективный способ работы с искусственными нейросетями США 00:08
Турнир UFC 249 пройдет в штате Флорида 9 мая Спорт 24 апреля 23:54
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 81 тыс. В мире 24 апреля 23:32
В Саудовской Аравии отменили удары плетьми как форму наказания Арабские страны 24 апреля 23:21
Прием заявок на оплату по обучению студентов начнется со следующей недели Общество 24 апреля 23:08
За сутки в России выявлено 5849 новых заболевших коронавирусом Россия 24 апреля 23:02
Названы страны Европы с самым тесным жильем Европа 24 апреля 22:46
Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 22 тыс. Европа 24 апреля 22:28
В Германии заявили, что у части населения может быть иммунитет к COVID-19 Европа 24 апреля 22:12
Правительство Грузии окажет содействие банковскому сектору Финансы 24 апреля 21:56
Возобновление обучения в школах зависит от эпидемиологической ситуации - Замминистра Общество 24 апреля 21:45
Рамин Байрамлы: Рассматриваются вопросы, связанные с передвижением транспортных средств в Азербайджане Общество 24 апреля 21:37
Все новости