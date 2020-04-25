По инициативе Президента Ильхама Алиева будет проведен саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения в формате Контактной группы Движения неприсоединения 4 мая в формате видеоконференции будет проведен саммит на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященный борьбе с коронавирусом.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что укрепление международной солидарности, мобилизация усилий государств и международных организаций в условиях пандемии коронавируса имеет важное значение.

Страны-члены Движения неприсоединения единогласно поддержали инициативу Президента Азербайджана.

Учитывая, что в Движении неприсоединения 129 стран-членов, саммит будет проведен по принципу регионального географического представления в формате Контактной группы.

В саммите будет участвовать и руководство ООН, Африканского союза, Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций.

Напомним, что XVIII саммит Движения неприсоединения прошел под председательством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане 25-26 октября 2019 года.

При единогласной поддержке и согласии стран-членов Азербайджан взял на себя председательство в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах.

Поощрение многосторонней дипломатии, укрепление сотрудничества и солидарности среди стран-членов определены Президентом Ильхамом Алиевым как один из приоритетов председательства в Движении неприсоединения.

Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 12 декабря 2018 года 24 апреля отмечается как Международный день мультилатерализма и дипломатии. Как член многочисленных международных организаций Азербайджан активно поддерживает многостороннюю дипломатию и мультилатерализм.

10 апреля по инициативе Президента Азербайджанской Республики, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета в формате видеоконференции.

С целью поддержки международных усилий в борьбе с пандемией коронавируса Азербайджан на добровольной основе сделал добровольное финансовое пожертвование в сумме 5 миллионов долларов США в фонд ответных мер с коронавирусом Всемирной организации здравоохранения.

«Надеемся, что Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы внесет важный вклад в дело мобилизации усилий, укрепления солидарности и мультилатериализма стран-членов Движения неприсоединения в борьбе с коронавирусом», - сказал Хикмет Гаджиев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)