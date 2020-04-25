По инициативе Президента Ильхама Алиева будет проведен саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы (версия 4)
Первая версия в 15:42
БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения в формате Контактной группы Движения неприсоединения 4 мая в формате видеоконференции будет проведен саммит на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященный борьбе с коронавирусом.
Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.
Помощник Президента Азербайджана отметил, что укрепление международной солидарности, мобилизация усилий государств и международных организаций в условиях пандемии коронавируса имеет важное значение.
Страны-члены Движения неприсоединения единогласно поддержали инициативу Президента Азербайджана.
Учитывая, что в Движении неприсоединения 129 стран-членов, саммит будет проведен по принципу регионального географического представления в формате Контактной группы.
В саммите будет участвовать и руководство ООН, Африканского союза, Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций.
Напомним, что XVIII саммит Движения неприсоединения прошел под председательством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане 25-26 октября 2019 года.
При единогласной поддержке и согласии стран-членов Азербайджан взял на себя председательство в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах.
Поощрение многосторонней дипломатии, укрепление сотрудничества и солидарности среди стран-членов определены Президентом Ильхамом Алиевым как один из приоритетов председательства в Движении неприсоединения.
Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 12 декабря 2018 года 24 апреля отмечается как Международный день мультилатерализма и дипломатии. Как член многочисленных международных организаций Азербайджан активно поддерживает многостороннюю дипломатию и мультилатерализм.
10 апреля по инициативе Президента Азербайджанской Республики, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета в формате видеоконференции.
С целью поддержки международных усилий в борьбе с пандемией коронавируса Азербайджан на добровольной основе сделал добровольное финансовое пожертвование в сумме 5 миллионов долларов США в фонд ответных мер с коронавирусом Всемирной организации здравоохранения.
«Надеемся, что Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы внесет важный вклад в дело мобилизации усилий, укрепления солидарности и мультилатериализма стран-членов Движения неприсоединения в борьбе с коронавирусом», - сказал Хикмет Гаджиев.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)