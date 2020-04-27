Президенту пишут: Вы в очередной раз доказали, что Ваша цель - это защита интересов государства и граждан

Политика 27 апреля 2020 01:02 (UTC+04:00)
Президенту пишут: Вы в очередной раз доказали, что Ваша цель - это защита интересов государства и граждан

Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву продолжают поступать благодарственные письма от граждан.

Trend представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Вынужденная переселенка из Физулинского района Улькер Фарзалиева пишет: «Уважаемый господин Президент, в первую очередь, я передаю Вам свои приветствия. Выражаю Вам признательность за работу и превентивные меры, проводимые с целью предотвращения пандемии COVID-19. Коронавирус – большая беда, но мы уверены, что азербайджанский народ преодолеет этот вирус с наименьшими потерями. Потому что у нас есть такой Президент, как Вы. Да упокоит Аллах души Вашего отца и матери, которые подарили Вас этому народу. Выражаю Вам благодарность также за то, что высоко оцениваете работу наших врачей и сотрудников полиции в борьбе с коронавирусом. Они мобилизовали все свои силы, чтобы люди не заразились коронавирусом. Это все – результат Вашей заботы о людях, Ваших превентивных мер. Есть пословица: «Сила народа в единстве». Все мы, объединившись, побеждаем пандемию COVID-19. Да ниспошлет Аллах Вам и Вашей семье здоровья. Большое спасибо».

Школьник из Билясуварского района Исмаил Алили пишет: «Уважаемый господин Президент, я – ученик 8-го класса средней школы номер 4 Билясуварского района. Хочу выразить Вам глубокую признательность. Предпринимаемые Вами меры против пандемии коронавируса в нашей стране дают положительные результаты. Несмотря на то, что школьники остаются дома, они не отстают от уроков. Мы продолжаем наше обучение в форме онлайн. Это стал опытом для нас. Но я очень соскучился по школе. С нетерпением жду, когда вернусь в школу. Уверен, что Вы в скором времени положите конец нашей тоске. Угроза коронавируса исчезнет раз и навсегда, и мы, ученики вернемся к прежнему распорядку. Как ученик средней школы еще раз выражаю Вам глубокую признательность. Обещаю, что после возвращения в школу я буду относиться к урокам более ответственно, Я очень люблю Вас мой дорогой Президент!».

В письме председателя Совета аксакалов Бардинского района Яшара Заманова говорится: «Уважаемый господин Президент, в результате оперативных и превентивных мер, принятых правительством Азербайджана под Вашим руководством для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в нашей стране, были достигнуты успешные результаты в предотвращении распространения этого заболевания в нашей стране, что является примером для наиболее развитых стран мира. Несмотря на то, что все страны, в том числе наше государство, понесли финансовые потери из-за распространения этой болезни, как всегда, Ваше внимание и забота о гражданах Азербайджана и азербайджанских предпринимателях в эти трудные дни еще раз подтвердили, что Ваша главная цель, как достойного преемника общенационального лидера Гейдара Алиева, – это защита интересов Азербайджанского государства и его граждан. От имени членов Совета аксакалов Бардинского района, а также всех бардинцев выражаем Вам признательность за все это и желаем успехов в деятельности. Уважаемый Президент, наша вера в Вас большая и бесконечная».

Работник здравоохранения Балакенского района Гюнель Халилова: «Уважаемый господин Президент, нас, работников здравоохранения радует то, что здоровье народа Вы считаете самым важным фактором во всенародной борьбе с пандемией COVID-19. Мы очень гордимся солидарностью азербайджанского народа в эти трудные и кризисные дни. Благодаря мерам нашего государства создаются всесторонние условия для защиты здоровья граждан. Балакенская районная центральная больница уже месяц функционирует как зональная больница по пандемии. В настоящее время и в нашей больнице продолжается обследование и лечение зараженных инфекцией COVID-19. Отрадно и то, что не мало пациентов, которые выздоровели и выписались.. Здесь созданы все условия для медицинского персонала и пациентов, больница оснащена необходимым оборудованием. Господин Президент, благодаря Вашей поддержке и заботе о работниках здравоохранения Азербайджана в этой сложной и трудной ситуации, мы, медицинские работники усердно трудимся и верим, что достойно пройдем через посланные нам испытания. От имени нашего коллектива и всех балакенцев выражаем Вам глубокую признательность за организацию на очень высоком уровне борьбу против коронавирусной пандемии в нашей стране. Вместе мы сильнее!».

94-летний житель Ярдымлинского района Балахан Маилов выразил признательность главе государства следующими словами: "Уважаемый Президент, мне 94 года. Я уже давно живу на этом свете. Всю жизнь работал, видел много руководителей. Говорю с полной искренностью, что Ваш покойный отец и Вы - люди, навечно занявшие место в сердце народа. Работа, проводимая Вами во время свирепствования болезни, предпринимаемые меры, вновь свидетельствуют о том, что Вы не только мудрый и дальновидный руководитель, лидер, но и чуткий человек, думающий о каждом гражданине. Предпринятыми в эти дни шагами по улучшению благосостояния народа, Вы разоблачили коварные намерения тех, кто называет себя оппозицией. Да хранит Аллах Вас и наш народ!".

Шамсаддин Шукюров из Масаллинского района пишет: "Дорогой Президент, благодаря Вам Азербайджан - одна из стран с наименьшим распространением коронавируса и высоким уровнем социальной поддержки населения. Превентивные меры, предпринятые Вами раньше всех сильных государств, в короткий срок дали позитивные результаты. Все это запланировано для сохранения здоровья граждан. Ведь в мире нет ничего важнее жизни человека. Вы думаете о каждом из нас, от ребенка до взрослого. Вы возвратили на Родину студентов, бизнесменов, применили к каждому индивидуальный подход. Ваши критерии гуманизма и заботы - источник гордости всех азербайджанцев мира. Мы радуемся Вашим успехам и, говоря словами общенационального лидера, гордимся тем, что мы азербайджанцы. Благодаря Вам сегодня наш трехцветный флаг развевается на недосягаемых вершинах. Уважаемый господин Президент, все Ваши выступления, особенно историческое выступление на Мюнхенской конференции по безопасности восхитило меня. Очень признателен Вами за все это. Выражая Вам мое гражданское почтение, хочу сказать, что Вы достойны звания Национального героя Азербайджана. Только Вы можете быть Президентом этого народа, и Вы доказываете это своей многосторонней деятельностью. Мы верим Вам, господин Президент! Желаю Вам успехов в Вашей ответственной и почетной деятельности. Да хранит Вас Аллах!".

Вынужденный переселенец из Лачинского района Хагверди Искендеров пишет: "Уважаемый господин Президент, Ваша работа встречает одобрение народа, поддерживается им. В то же время, неуклонно растет Ваш авторитет среди мировых лидеров. В результате внимания и заботы о нашем народе, успешной внутренней и внешней политике, мы, вынужденные переселенцы, живем с мыслью о возвращении в родной Лачин. В настоящее время в нашей стране предпринимаются неотложные меры по предотвращению распространения пандемии COVID-19, охватившей весь мир. Вы повышаете материальную помощь малоимущим и безработным людям, держите в центре внимания их социальное положение. От имени вынужденных переселенцев из Лачиинского района и нашей семьи желаю Вам успехов во имя дальнейшего развития нашего независимого Азербайджана".

Жительница Гусарского района Сабина Гусейнова пишет: "Уважаемый господин Президент, сегодня азербайджанский народ переживает тяжелые испытания. Наш народ борется с пандемией, охватившей весь мир. Выполняя Ваш призыв по самоизоляции, мы стараемся быть более дисциплинированными для предотвращения распространения болезни, соблюдать установленные правила. Ведь мы видим потери от этой болезни в других странах мира. Ваше особое внимание к этому вопросу с первых дней распространения пандемии, гибкое отношение, мобилизация системы здравоохранения, а также всех государственных структур, и другие превентивные меры спасли наш народ от тяжелых потерь. Мы видим, что в период пандемии подписываются распоряжения по оказанию нашему народу социальных услуг, материальной помощи, исполняются социальные пакеты. Малообеспеченным семьям, безработным гражданам, представителямстаршего поколения, проживающим в Гусарском районе, оказывается материальная помощь. Это очень радует нас. То, что Вы всегда находитесь рядом с людьми, внимательно и заботливо относитесь к нам, является примером для каждого любящего свой народ гражданина, а также для нас, молодежи. И мы, молодежь Гусара, стремимся брать с Вас пример, вносить вклад в борьбу с пандемией. Верим, что тесно объединившись вокруг Вас, мы достойно преодолеем эти испытания. Господин Президент, выражаем Вам признательность за настойчивость, решительность и заботу, проявленные в эти тяжелые для нашего народа дни".

Вынужденный переселенец Руфат Салманзаде пишет: "Уважаемый господин Президент, в то время, когда мировое сообщество столкнулось со сложными политическими и экономическими процессами, Азербайджан под Вашим руководством является островом стабильности, крепко стоящим на основах экономического и культурного развития, укрепления своей независимости и международного авторитета. Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, испытывает общества и индивидуумы. Человечество находится перед серьезным испытанием. Господин Президент, шаги, предпринимаемые Вами и Первым вице-президентом Мехрибан ханым Алиевой по предотвращению распространения в нашей стране этой инфекции, охватившей весь мир, а также защите здоровья населения, проводимая Вами политика, Ваши обращения, предпринимаемые превентивные меры, работа, проводимая по защите здоровья населения высоко оцениваются нами - молодежью. В результате Вашей успешной политики Азербайджан превратился в наиболее развитию страну региона и воспринимается в мире как государство, имеющее свое мнение, свою позицию. Вы раньше других стран предприняли меры по борьбе с пандемией, своевременно закрыли школы и границы, тем самым предотвратили распространение вируса в Азербайджане. Осуществляемая работа высоко оценивается не только населением, но и международными организациями. Ваша самоотверженность, неустанные усилия, продемонстрированные в эти трудные дни во благо нашего государства и народа, вдохновляют меня, как представителя молодежи. Я выражаю Вам признательность за то, что заботитесь о такой большой семье, как Азербайджан. Уважаемый господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья и успехов на высоком государственном посту. Прошу принять мое самое глубокое почтение. Да ниспошлет Вам Аллах успехов во всех делах, благополучия и крепкого здоровья".

Предприниматель из города Баку Вугар Асадов: "Уважаемый господин Президент, всем известны макроэкономические проблемы в мире, вызванные пандемией коронавируса, и негативное влияние этих проблем на экономику мировых стран. Однако то, что в это трудное время Вы постоянно находитесь рядом с народом, учитывая положение каждого гражданина страны, нуждающегося в материальной помощи, предпринимаете шаги по предотвращению негативного влияния данной ситуации на крупные компании, повышают у нас веру в то, что наше государство и народ достойно преодолеют это трудное испытание. Ваше Распоряжение "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства" от 19 марта 2020 года и Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 4 апреля 2020 года об утверждении Плана мероприятий, связанного с исполнением данного Распоряжения, вызвали одобрение у всех бизнесменов и предпринимателей нашей страны. От имени нашего коллектива выражаем Вам глубокую признательность и благодарность за материальную и моральную поддержку, оказанную предпринимателям, в том числе, ООО "Прометал", потерпевшим ущерб из-за пандемии коронавируса.

Житель Ясамальского района Баку Аждар Джафаров: "Уважаемый господин Президент, я благодарен Вам за Вашу гибкость, проявленную в предотвращении распространения пандемии COVID-19, за то, что каждого азербайджанца считаете своим родным, близким человеком и всегда находитесь рядом с нами. Создание по Вашему Указу Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, сдача в эксплуатацию медицинского учреждения "Ени клиника", оснащенного самым современным оборудованием, открытие предприятия по производству медицинских масок в Сумгайытском химическом промышленном парке, превентивные меры, предпринимаемые в рамках особого карантинного режима, оказание государственной поддержки, материальной помощи как предпринимателям, так и безработным и другим лицам, потерпевшим ущерб в сложившейся ситуации, еще раз доказывает, что Вы всегда думаете о здоровье и безопасности азербайджанского народа, неустанно трудитесь именно для этого. Верю, что благодаря Вашим правильным решениям, дальновидной политике и совместной деятельности государственных структур азербайджанский народ в скором времени преодолеет это испытание с самыми минимальными потерями. Я выражаю Вам глубокую признательность за все это, господин Президент!".

Фермер Джасарет Азизов из Масаллинского района пишет: "Уважаемый господин Президент, я занимаюсь выращиванием клубники на участке площадью 30 гектаров. Во время введения в стране особого карантинного режима я думал, что из-за того, что мои работники не смогут приходить на работу, урожай останется на поле и испортится, в результате я понесу колоссальные убытки. Это очень беспокоило меня. Однако по Вашему поручению было дано разрешение работе фермеров и других тружеников с соблюдением определенных правил и это очень обрадовало меня. Сегодня мы можем собрать выращенный с большим трудом урожай и вынести его на рынок. Труженики, работающие на поле вместе со мной, получают ежедневный доход и могут обеспечивать свои семьи. Господин Президент, от имени моей семьи и нашего коллектива выражаю Вам глубокую признательность за все это".

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