Российское издание об эффективности борьбы с коронавирусом в Азербайджане

Политика 27 апреля 2020 10:16 (UTC+04:00)
Российское издание об эффективности борьбы с коронавирусом в Азербайджане

Коронавирус нового типа (COVİD-19) несомненно являясь вызовом для всего мира, больно ударил даже по тем экономикам, которые еще вчера казалась нерушимыми. Везде это испытание оказалось сильнейшим для всех сфер жизни общества, но в первую очередь оно ударило по тем странам, где система здравоохранения оказалась недееспособной или неэффективной. И, как эффект домино, "повалились" все сферы и отрасли стран. Как сообщает в понедельник Trend, об этом пишет авторитетное российское издание Pravda.ru.

Мы видим что у каждого государства свои подходы и свои методы действий во время пандемии COVID-19. Несомненно то, что сейчас в каждом государстве власть демонстрирует своим гражданам собственную дееспособность и работоспособность в условиях кризиса. Ее эффективность и доверие народа — важнейший задел на успешное будущее.

На постсовестком пространстве ситуация с пандемией коронавируса складывается разная, по статистике ВОЗ она в разы выглядит оптимистичнее того, что наблюдается в странах Европы и США.

Интересен в этой связи пример соседнего Азербайджана, ведущего государства региона с сильной и стабильной экономикой. Еще до пандемии коронавируса в Азербайджане были анонсированы и в короткий срок проведены большие реформы, которые коснулись буквально всех сфер жизнедеятельности.

Развитие нефтяного сектора стало одним из основных приоритетов экономического развития страны, что позволило обеспечить большую стабильность экономике и положительно решить вопросы с трудоустройством и занятостью населения.

По инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева были осуществлены серьезные меры в борьбе с теневой экономикой, они обеспечили прозрачность и внедрение информационных технологий в деятельность государственных органов, также была создана централизованная электронно-информационная система в сфере услуг населению, совершенствование которой по поручению главы государства продолжается по сей день.

Все эти реформы и меры нацелены в первую очередь на улучшение благосостояния жизни граждан страны.

Во многом эта подготовка также стала залогом успешной борьбы и нынешних положительных и уверенных результатов, которые продемонстрировала республика в борьбе с коронавирусом. Сегодня Азербайджанское государство, исключительно за счет собственных ресурсов осуществляет эффективный план мер по борьбе с пандемией, обеспечивает государственную поддержку всех областей экономики.

Начнем с того, что для того по распоряжению Президента страны был создан Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Чтобы предотвратить массовое заражение, практически сразу в республике была взята под контроль ситуация с перемещениями населения.

Был остановлен учебный процесс, отменены и перенесены все массовые мероприятия, приостановлена деятельность торговых и развлекательных центров.

Был введен особый режим карантина, при котором населению разрешается выходить в определенное назначенное время и при конкретных случаях путем смс-разрешения. Была приостановлена работа Бакинского метрополитена, ограничено движение наземного общественного транспорта.

Следует отметить широкий спектр мероприятий, проводимых по поручению и под непосредственным контролем Президента страны и направленных на оказание государственной поддержки всем уязвимым секторам экономики.

В их числе меры по сохранению рабочих мест, финансовая поддержка индивидуальным предпринимателям, понесшим убытки от пандемии коронавируса, в том числе облегчение налогового бремени предпринимателей путем предоставления налоговых льгот, привилегий и налоговых каникул, стимулирование кредитования и самое главное — предоставление прямой социальной поддержки населению.

Кроме этого, сегодня в мире, где зачастую ощущается нехватка средств защиты от пандемии, Азербайджан способен самостоятельно обеспечивать население своей страны всеми защитными средствами, применяемыми в борьбе с коронавирусом.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству медицинских масок, созданного ООО Бакинская текстильная фабрика в Сумгайытском химическом промышленном парке.

При участии Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой в Азербайджане открылось предприятие по производству медицинских масок, объемы производства которого насчитывают 250 тысяч единиц в день.

Также в республике в достаточном количестве производится медицинский спирт, дезинфицирующая продукция и другие защитные средства, тем самым в условиях пандемии сведена к минимуму зависимость этой продукции от внешнего импорта. Для регулярной диагностики вируса, в республике при поддержке Фонда Гейдара Алиева, управляемого Первой леди страны, Первым вице-президентом — Мехрибан Алиевой действуют 18 современных лабораторий, оснащенных современным оборудованием и необходимыми принадлежностями.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку

Важным шагом в борьбе с пандемией стало открытие нового медицинского учреждения для заразившихся коронавирусом, рассчитанное на 575 койко-мест и оснащенное необходимым современным оборудованием.

Благодаря социальной акции, осуществляемой в рамках мер в период действия особого карантинного режима и реализуемой Фондом Гейдара Алиева "Вместе мы сила", свыше 100 тысяч продовольственных наборов розданы малообеспеченным семьям. Количество участников акции растет с каждым днем, к этой инициативе присоединяются как государственные, так и частные компании.

Это лишь небольшая часть тех мероприятий, которые за короткий срок были осуществлены в Азербайджане. Поэтому с уверенностью можно сказать, что Азербайджан во главе со своим лидером Ильхамом Алиевым побеждает коронавирус, в стране уже сегодня динамика инфицированных меньше, чем выздоровевших. Уже объявлено, что с 4 мая страна поэтапно будет выходить из особого карантинного режима.

Конечно, пандемия коронавируса нанесла ущерб экономике Азербайджана. Несмотря на это руководство страны своевременно предприняло меры, призванные защитить здоровье и безопасность своих граждан. Более того, стратегия всех проводимых мероприятий нацелена на снижение негативного воздействия последствий пандемии на национальную экономику, в том числе она призвана дать возможность для развития экономики после пандемии.

Успехи Президента Ильхама Алиева были оценены и Всемирной организацией здравоохранения, генеральным директором которой Тедрос Адханом Гебрейесус, была дана высокая оценка проделанной работе, а Азербайджан был расценен как образцовая страна, в связи с мерами, принятыми против пандемии.

10 апреля по инициативе Президента Ильхама Алиева в формате видеоконференции состоялся чрезвычайный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, председателем которого является Азербайджанская Республика. Он был посвящен пандемии коронавируса.

А 4 мая по инициативе Президента Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения посредством видеоконференции будет проведен Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященный борьбе с коронавирусом.

Азербайджан несомненно стал образцом в деле реализации мер по предотвращению негативного воздействия последствий пандемии на субъекты экономической деятельности. Многие страны уже перенимают опыт Азербайджана, залог успеха которого видится в открытости руководства страны, прозрачности экономики, сплоченности и консолидации общества вокруг Президента, близости бизнес-сообщества и власти в понимании общих целей. И здесь лозунг "Вместе мы — сила!" четко демонстрирует единство власти и всех граждан страны перед угрозой, дает понимание, что только совместными усилиями можно преодолеть трудности.

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