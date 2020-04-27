Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о реконструкции автодороги между погранично-пропускными пунктами «Ханоба» и «Самур»
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги между погранично-пропускными пунктами «Ханоба» и «Самур» на государственной границе Азербайджан – Российская Федерация.
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении строительных работ на таможенном посту «Ханоба»
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о реконструкции автодороги между погранично-пропускными пунктами «Ханоба» и «Самур»
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