Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении строительных работ на таможенном посту «Ханоба» (версия 2)

(Добавлены подробности, первая версия опубликована в 11:46)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении строительных работ на таможенном посту «Ханоба».

В соответствии с распоряжением, с целью проведения строительных работ на таможенном посту «Ханоба» Северного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана из средств, предусмотренных в п. 1.66 в разделе расходов государственных капиталовложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, Государственному таможенному комитету Азербайджана первоначально выделятся 4 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.