Будет ли очередная смена власти в Ереване?

БАКУ/Trend/ - В Армении забили тревогу: глава МИД России Сергей Лавров впервые столь публично и откровенно высказался за деоккупацию ряда районов вокруг Нагорного Карабаха.

Когда в 2017 году тогдашний министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, выступая на Всеармянском форуме «Армения-диаспора» в Ереване, говорил о возможности возвращения Азербайджану части территорий вокруг Нагорного Карабаха, это не вызвало такой резкой реакции ереванского истеблишмента.

Оно и понятно – одно дело, когда это говорит «свой», и можно потом отыграть назад, как это не раз бывало, а другое дело – официальный представитель страны-члена Минской группы (МГ) ОБСЕ, да еще от партнера по ЕАЭС и ОДКБ России.

Вообще, в последнее время дела у Еревана не очень ладятся.

К примеру, девять американских штатов, признавших в свое время легитимность так называемой "НКР", до сих пор не поздравили победителя так называемых «президентских выборов», прошедших в этом непризнанном образовании.

Президент Трамп 24 апреля вновь не произнес заветного слова «геноцид».

Недавнее обращение к Москве с просьбой пересмотреть цены на газ не получило положительного ответа. Более того, «Газпром Армения» намерена повысить тарифы.

В связи с пандемией объем денежных переводов из России, являющихся одним из жизненно важных факторов, обеспечивающих существование Армении, сокращается.

Число заражений вирусом COVID-19, вместо того, чтобы идти на спад, увеличивается. Армянские СМИ пишут, что у Армении, скорее всего, не хватит ресурсов еще на один месяц карантина.

И вот теперь заявление Лаврова, которое в Ереване восприняли вполне предсказуемо.

Экс-министр национальной безопасности Армении Давид Шахназарян обвинил правительство Пашиняна в сокрытии от армянского общества договоренностей о поэтапном варианте урегулирования, который, по его словам, приведет к возврату Азербайджану территорий и «не исключает его [Нагорно-карабахский регион] включение в состав Азербайджана».

Он также отметил, что Лавров зафиксировал исторически самый низкий уровень армяно-российских отношений, и что Армения потерпела полное поражение в международных отношениях.

Что делают в Ереване каждый раз, когда политическое давление на Армению со стороны Азербайджана, Минской группы и международного сообщества становится непомерно высоким? Правильно, меняют власть, с революцией или без, что в очередной раз оттягивает время выполнения Арменией обязательств по возвращению чужих земель.

Повод для этого более чем хорош – пандемия. Как пишет ереванская пресса, Никол Пашинян оказался в ловушке: если рухнет экономика, виновато будет правительство Пашиняна, а если заражение коронавирусом примет массовый характер, то вывод будет тот же.

Но сколько раз в Армении должна смениться власть, чтобы в Ереване наконец осознали, что, помимо всего прочего, страна как де-юре независимое государство каждый раз несет колоссальные репутационные потери.

Похоже, это и есть настоящая западня для Армении: выбрать мир с соседями или оставаться государством, которое так и не состоялось.

Автор: Азер Ахмедбейли