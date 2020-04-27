СГБ и Генпрокуратура Азербайджана провели спецоперацию в Исмайыллы, задержан представитель ИВ

БАКУ /Trend/ - На основании оперативной информации о незаконных действиях представителя главы ИВ Исмаиллинского района по городу Исмайыллы Магеррама Ахмедова Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура Азербайджана провели неотложные оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службах СГБ и Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе мероприятий возникли основательные подозрения в том, что Магеррам Ахмедов в обмен на незаконную плату, вопреки постановлению Кабмина Азербайджана от второго апреля № 124 "О дополнительных мерах по пресечению широкого распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана", выдавал юридическим лицам и занимающимся предпринимательской деятельностью не создавая юридическое лицо физическим лицам, а также другим лицам, не относящимся к соответствующей категории, справки о наличии работы, которые не были зарегистрированы на портале icaze.e-gov.az, а также присваивал выделенные государством для малообеспеченных семей продовольственные наборы.

Во время осмотра административного здания представительства по городскому территориальному округу и дома Магеррама Ахмедова в селе Миджан были обнаружены пластиковые банковские карты на имена различных физических лиц, было установлено, что Ахмедов оформлял банковские карты на имена близких родственников, таким путем в течение 2016-2020 лет незаконно присвоил средства на сумму 12.400 манатов.

Наряду с этим при обыске были обнаружены и изъяты наличные деньги, незаконные справки, выданные на имя отдельных лиц в связи с тем, что они якобы работают и соответствующие записи, а также продовольственные наборы, предназначенные для малообеспеченных семей, другие важные документы и предметы.



На основании первичных доказательств, собранных в ходе следствия, по факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по статье УК 311.1 (получение взятки), Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого.

Необходимые оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Обращаясь к гражданам, пострадавшим от подобных противозаконных действий, Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура просят их сообщить на «горячую линию 161» Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)