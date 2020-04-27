Ветераны выражают глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу

Политика 27 апреля 2020 18:56 (UTC+04:00)
Ветераны выражают глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу

БАКУ /Trend/ - До 9 мая, когда во многих странах мира проходят торжественные церемонии в честь Великой Победы над фашизмом в 1945 г., остается немного времени. И несмотря на то, что мир сегодня тоже находится в сложных условиях войны, но уже с невидимым врагом и борется за здоровье людей против коронавируса, все, кто чтит подвиг и память своих прадедов и дедов, стараются рассказывать о событиях Великой Отечественной войны, участниками которых они были, через социальные сети, в программах ТВ." Вечная память героям Великой Отечественной войны!" эти слова звучат в комментариях к этим воспоминаниям от представителей многих стран, и прежде всего Европы и СНГ.

В достижение Великой Победы над фашизмом Азербайджан внёс бесценный вклад по своему значению, отправив на фронт более 600 тысяч сыновей и дочерей азербайджанского народа, более половины из них погибли на полях сражений кровавой войны. За отвагу, проявленную на фронтах, свыше 130 граждан Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, более 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями. 77-я, 223-я, 336-я, 402-я и 416-я национальные стрелковые дивизии, сформированные из азербайджанских призывников и добровольцев, прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина. Героические сыновья нашего народа отважно сражались за освобождение Москвы, Ленинграда, Киева, Сталинграда, Севастополя, Одессы и сотен населенных пунктов, освобождая их от фашистских захватчиков. Мужественные азербайджанцы участвовали в освобождении Польши, Чехословакии, Югославии и других стран. Бесчисленны героические заслуги наших соотечественников в партизанском движении.

Наш народ проявил самоотверженность не только на полях сражений с фашизмом, но и в тылу. Бакинская нефть сыграла исключительную роль в достижении Победы во Второй мировой войне. Более 70 процентов нефти, 80 процентов бензина, 90 процентов машинных масел, израсходованных Советским Союзом во время войны 1941-1945 годов, приходятся на долю Азербайджана.обеспечении топливом 7 тысяч боевых самолётов в небе над Германией во время взятия Берлина были обеспечены азербайджанским бензином. Отправлено на фронт более 7 тысяч тонн донорской крови, произведено обеспечение боевой армии продовольствием и теплой одеждой. Азербайджан максимально мобилизовал все возможности во имя Победы над фашизмом.

Во время беседы с Trend заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики полковник Джалил Халилов выразил искреннюю благодарность от ветеранов и членов их семей Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, за проявление внимание и заботы к ним в этом году по случаю 75-летия Великой Победы:

- Подписание Президентом Ильхамом Алиевым накануне праздника Победы распоряжений о повышении заботы о ветеранах войны, дальнейшем усилении их социальной защиты стало уже традицией. Президент Ильхам Алиев последовательно и целенаправленно проводит политику поддержки ветеранов, основанную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, уделявшим всестороннее внимание проблемам ветеранов войны, предпринимавшим важные шаги по решению их социальных вопросов во все периоды пребывания у власти. Общенациональный лидер Гейдар Алиев называл ветеранов войны «золотым фондом нашего народа». Президент Ильхам Алиев, успешно продолжающий политику великого лидера в этой сфере, также чутко относится к проблемам ветеранов, прошедших тяжёлые и сложные испытания Второй мировой войны.

Стало традицией оказывать им разовую финансовую помощь, и в этом году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение по случаю 75-летия Великой Победы, согласно которому участникам Второй мировой войны 1941-1945 гг. будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1500 манатов, вдовам воинов, принимавших участие в войне, погибших или умерших после нее, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, работникам специальных соединений, выполнявших задачи в пределах операционных зон боевых флотов, лицам, награжденным орденами и медалями за оборону Ленинграда, а также участникам блокады Ленинграда будет выплачено единовременное пособие в размере 750 манатов.С целью исполнения этого распоряжения из госбюджета на 2020 год выделен 5,9 млн. манатов

Все это вновь свидетельствует о том, что всесторонняя забота и внимание о ветеранах войны является одним из приоритетов государственной политики Президента Ильхама Алиева в Азербайджане. Хотя минуло 75 года со дня завоевания Великой Победы, заслуги азербайджанского народа, проявившего невероятную доблесть в годы Второй мировой войны,не теряют своего значения в лице ветеранов Второй мировой войны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева всегда с большим уважением и вниманием встречаются 9 мая с нашими ветеранами на торжественной церемонии в честь Дня Великой победы над фашизмом у памятника Герою Советского Союза Ази Асланова, на которой присутствуют и члены его семьи. В прошлом году состоялась встреча и с членами семьи участника Второй мировой войны, партизана, одного из видных представителей Голландского движения сопротивления, Национального героя Нидерландов-азербайджанца Мамеда Мамедова, и мэром города Оистервижк Хансом Янсеном.

Азербайджанское государство всегда предпринимало последовательные меры по улучшению социальной защиты своих граждан, особенно семей ветеранов, военнослужащих, убитых и пропавших без вести за территориальную целостность страны. Объем единовременной финансовой помощи накануне Дня Победы, постоянно увеличивается, по сравнению с прошлым годом, к примеру, объем единовременной помощи для этих людей был увеличен на 50 процентов.

Президент Ильхам Алиев и в период, объявленной ВОЗ пандемии, проводит правильную политику по отношению к представителям старшего поколения против распространения коронавируса на территории страны, от которой страдает сегодня мир. Целенаправленные шаги, предпринятые для защиты здоровья и улучшения социального положения граждан, заслуживают похвалы и поддерживаются каждым ветераном.

Ветераны выражают глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу, поддерживают все меры, которые он предпринял для независимости и будущего процветания Азербайджана, и желают ему успехов в его неустанной и решительной работе в этом направлении. Ветераны всегда поддерживают и будут поддерживать решения Президента Ильхама Алиева.

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