Письма благодарности: Господин Президент, мы одобряем и поддерживаем Вашу политику

Политика 28 апреля 2020 14:49 (UTC+04:00)
Письма благодарности: Господин Президент, мы одобряем и поддерживаем Вашу политику

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать от граждан многочисленные письма благодарности за решительные шаги, предпринятые по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в нашей стране, защите здоровья и улучшению благосостояния населения.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет еще несколько из этих писем.

Отец Национального героя из Губадлинского района Нариман Гамидов пишет: «Уважаемый господин Президент, Вы – дальновидный полководец со стальным кулаком и большим сердцем. Это подтверждают Ваши высокие политические навыки, проводимые превентивные меры. Именно эти меры защитили наш народ от трагических последствий. Своевременное закрытие границ, доставка необходимого медицинского оборудования в страну, передача в распоряжение пациентов новых больниц помогли нам выйти из ситуации с малыми потерями. Доставка в страну наших граждан из-за рубежа, внимание, уделяемое одиноким и пожилым людям, доказывают, что Вы – Президент каждого азербайджанца. Я наблюдаю за Вашими выступлениями. По мере продвижения нашего народа по пути, открытому Вами и Мехрибан ханым, единство между народом и государством укрепляется. Я помню Ваше простое, доброе и заботливое отношение во время встречи с Вами 24 декабря 2018 года. Мы до сих пор чувствуем эту заботу в Ваших выступлениях и обращениях. Господин Президент, желаю Вам и Мехрибан Алиевой долгих лет жизни, крепкого здоровья и успехов в работе. Да защитит Вас Всевышний!».

Инвалид Карабахской войны из села Черели Губадлинского района Пахливан Иманов: «Дорогой и уважаемый господин Президент, искренне приветствую Вас, как инвалид Карабаха. Мы благодарим Вас за неустанное внимание и заботу о каждом из нас в эти трудные для наши страны дни. Мы всегда поддерживаем Вас. Принятые Вами меры, указы и распоряжения, чтобы как можно скорее избавиться в нашей стране от этой угрозы пандемии, которая бушует в мире, являются историческими решениями. Даже спустя годы уверенная борьба нашего народа с этим невиданным врагом навсегда будет связана с Вашим именем. Мы, как вынужденные переселенцы, всегда чувствовали заботу государства. Это побуждает нас объединиться вокруг Вас в единый кулак, отстаивать политику, проводимую государством. Мы всегда с Вами».

Житель города Сумгайыт Ильхам Агаев: «Уважаемый господин Президент, многоуважаемая Первый вице-президент. Как гражданин, высоко оцениваю Ваши поручения и рекомендации, превентивные меры, связанные с новым типом коронавируса, распространившимся в последнее время по всему миру и ставшим актуальным вопросом в Азербайджане. Осуществляются реформы для улучшения социального обеспечения людей, безработные граждане привлекаются к работе, нуждающиеся лица обеспечиваются продовольствием и медицинской помощью. Тот факт, что Вы всегда находитесь рядом с народом и Ваша социальная политика полностью отражают реальность. Верю, что в результате этих мер наше государство выйдет из сложной ситуации с минимальными потерями. Выражаю Вам бесконечную благодарность за то, что защищаете наш Азербайджана, наш народ. Желаю Вам новых успехов в этой Вашей ответственной деятельности, здоровья и долгих лет жизни. Да хранит Аллах Вас, Мехрибан ханым и Ваших детей! Аминь!».

В письме жителя села Гораган Гахского района Наиба Дарчинова говорится: «Уважаемый господин Президент, все Ваши шаги и решения показывают, что Вашей главной целью в период, когда мы сталкиваемся с коронавирусом, является спасти азербайджанский народ от этого бедствия. Наш народ еще раз увидел, что Ваши слова и дела совпадают, здоровье и благосостояние граждан - первостепенный для Вас вопрос. Ваш гуманизм дошел и до меня. В эти дни мне была предоставлена единовременная выплата в размере 190 манатов. Это был источник материальной и духовной поддержки для сотен тысяч таких людей, как я. Мы чувствуем Вашу поддержку. Господин Президент, выражаю Вам глубокую благодарность за внимание и заботу. Да ниспошлет Аллах Вам здоровья и неиссякаемой силы во имя нашей страны».

Житель Низаминского района Баку Раджаб Рафиханов пишет: "Уважаемый господин Президент! "Хозяином дом стоит» — гласит пословица. Так и наша страна стоит благодаря стараниям и заботам нашего дорогого Президента. Вряд ли кто-то знает более ответственного и старательного человека, способного так от души отдаваться своей работе, невзирая на всё, что происходит вокруг нашей республики, со всеми проблемами как и народа,так и каждого гражданина в отдельности. Сегодня я думаю, что и не только я один, а миллионы хотим сказать вам огромное человеческое СПАСИБО! Вам - самому мудрому, заботящемуся о нас всех, добрейшему и великолепному Президенту на свете.

Спасибо за то, что Вы, господин Президент, смогли принять столь правильные меры в связи с этой бедой, потрясшей весь мир пандемией, что ещё раз является неоспоримым фактом Вашего столь искреннего отношения о нас- народе Азербайджана.

Спасибо за то, что Вы следите за состоянием каждого жителя страны, невзирая на его социальное положение. Спасибо за то, что прилагаете большие усилия для того, чтобы наша стабильное положение, наше здоровье, наша жизнь была предметом зависти "соседей".

Также просто необходимо сказать спасибо за то, что в нашей стране все верят в себя и в свои силы, а все потому, что уважаемый Ильхам Гейдарович с отеческим трепетом относится к каждому из них!

Горжусь тобой, мой Президент!".

Гюльнар Гасанова из села Бахтиярлы Губадлинского района пишет: "Уважаемый господин Президент, в эти месяцы пандемия COVID-19 стала причиной смерти сотен тысяч людей во многих странах, число заражённых в мире превысило три миллиона. Однако своевременно предпринятые Вами шаги, проведенные ограничительные меры позволили нашей стране преодолеть эту беду с минимальными потерями. Предоставление в эти тяжёлые дни единовременных пособий безработным, малообеспеченным семьям, усиление заботы о пожилых людях, оказание поддержки мелким предпринимателям является олицетворением большого внимания государства о каждом гражданине. Выражаем признательность Вам за это, как руководителю государства. Да хранит Вас Аллах!".

Житель села Газма Балакенского района Раджаб Гаракишиев пишет: "Уважаемый господин Президент, в этом небольшом письме хочу выразить Вам глубокую признательность. Получил 190 манатов, предоставленных безработным в эти тяжёлые дни. Вы порадовали меня и мою семью. Выражаю Вам признательность за это. Мы, пожилые люди, всегда одобряем и поддерживаем проводимую Вами политику. Верим, что под Вашим руководством азербайджанский народ скоро одолеет этот вирус. Да хранит Вас Аллах!".

Жители Бейляганского района Надир Алиев и Азим Керимов пишут: "Уважаемый господин Президент, все меры, предпринимаемые по предотвращению распространения в нашей республике пандемии коронавируса, охватившего весь мир, еще раз подтверждают, что, как и всегда, Президент Азербайджана находится рядом с народом. Уверены, что это единство позволит нам одержать победу в этом тяжелом испытании. В результате своевременно препринятых под Вашим руководством оперативных и неотложных мер в настоящее время в нашей республике ведется эффективная борьба против пандемии коронавируса. Распоряжения, подписанные Вами по борьбе с коронавирусом, открытые новые больницы, новые предприятия показывают, что Азербайджан достойно преодолеет это тяжелое испытание. Государство и сегодня продолжает прилагать усилия для предотвращения распространения пандемии и защиты здоровья своих граждан. Уверены, что наш народ избавится от этой беды с минимальными потерями. От имени коллектива Бейляганского управления мелиорации выражаем признательность Вам и Мехрибан ханым за поддержку и заботу о нашем народе, желаем Вам и членам Вашей семьи долгих лет жизни, здоровья. Да хранит Аллах Вас и азербайджанский народ!".

Житель села Алибейли Товузского района Венера Алиева: "Уважаемый господин Президент, весь мир сегодня находится перед тяжелым испытанием под названием коронавирус. Это испытание выпало и на нашу долю. Однако принятые Вами решения, правила, определенные государством, избавили нас от этих трудностей. Вы, работая день и ночь, защитили нас от этой беды. Мы, в свою очередь, соблюдая правила, оставаясь дома, защитили и себя, и своих родных, тем самым, выразили свое единство с Вами. Все мы хорошо понимаем насколько сильно Вы нас любите. В скором времени эти дни останутся позади. Уверены, что Вы сделаете все во имя прекрасного будущего народа, будете дарить нам радость. Мы - представители молодежи также должны демонстрировать солидарность с Вами и делать все от нас зависящее. Верим, что нас ждет прекрасное будущее. Потому что у нас есть такой заботливый руководитель, как Вы. Господин Президент, выражаю Вам глубокую благодарность за заботу о нашем народе".

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