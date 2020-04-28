Комитет по правовой политике и госстроительству Милли Меджлиса провел заседание (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня комитет по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана провел заседание, сообщает во вторник Trend.

Первый зампред Милли Меджлиса, глава парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли проинформировал о повестке заседания.

На заседании в третьем чтении обсуждался законопроект о поправке в Уголовный кодекс АР.

Депутаты выдвинули предложения по данному вопросу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)