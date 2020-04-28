Президент Ильхам Алиев утвердил закон, регулирующий передвижение депутатов в период режима карантина

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон Азербайджана "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана".

Как сообщает во вторник Trend, согласно поправке в статью четвертую закона Азербайджана "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана" добавлена вторая часть следующего содержания:

"Ограничения на свободное передвижение на территории страны в связи с применением режима карантина, не относятся к депутату, его личному и служебному транспортным средствам".