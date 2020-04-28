Гендиректор ВОЗ выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом Гебреисус сказал в ходе брифинга.

«Я помню недавнюю региональную встречу, которая проводилась по инициативе Азербайджана. Я имел возможность участвовать на этом мероприятии, по итогам которого страны региона решили работать вместе для борьбы с этим вирусом. Это очень важно. Азербайджан также выделил 5 миллионов долларов на глобальную борьбу с коронавирусом. Я стал свидетелем твердой приверженности Президента Азербайджана (борьбе с коронавирусом) на национальном уровне. Президент Ильхам Алиев также сотрудничает с главами соседних стран для борьбы с вирусом на региональном уровне, и вносит вклад в глобальную борьбу на уровне оказания финансовой и иной помощи. Поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свое уважение и признательность Президенту Азербайджана за участие и поддержку на всех трех уровнях», - сказал он.