Азербайджан принял участие в заседании Бюро ПА ОБСЕ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Руководитель азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ и вице-президент структуры Азай Гулиев 27 апреля принял участие в заседании Бюро организации в формате видеоконференции.

Как сообщили во вторник Trend в Милли Меджлисе (парламент), на заседании состоялся обмен мнениями о деятельности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в условиях пандемии коронавируса COVİD-19, заслушаны отчеты председателей комитетов и подкомитетов, казначея, а также спецпредставителей.

В ходе заседания с докладами выступили действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр иностранных дел Албании Эди Рама, комиссар Еврокомиссии по гуманитарной помощи и антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Выступивший в обсуждениях Азай Гулиев подчеркнул, что необходимо держать в центре внимания такие вопросы, как предотвращение глобальных последствий пандемии коронавируса, экономический кризис, конфликты, расизм, незаконная миграция, положение беженцев и вынужденных переселенцев и другие.

Он предложил провести Саммит ОБСЕ с участием глав государств и правительств стран-членов организации с целью поиска путей выхода из кризисной ситуации. Азай Гулиев подчеркнул, что тяжелые последствия пандемии на территории ОБСЕ можно устранить только в результате единой стратегии, эффективной координации и совместной деятельности глав государств и правительств. Напомнив, что последний саммит ОБСЕ состоялся 10 лет назад, в 2010 году в Астане, депутат отметил важность проведения очередного саммита.

В ходе обсуждений, связанных с деятельностью Общего комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ депутат поблагодарил членов бюро за адекватную оценку, данную незаконным "президентским и парламентским выборам", проведенным 31 марта 2020 года в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики, и призвал активизировать усилия по предотвращению подобных событий.

На мероприятии Азай Гулиев подчеркнул важность проведения мониторинга в связи с выполнением требований "Конвенции о нераспространении биологического оружия" на фоне пандемии.

На заседании было достигнуто соглашение об отмене запланированной в Ванкувере ежегодной летней и предусмотренной в Сан-Марино осенней сессий ПА ОБСЕ, продлении полномочий членов бюро, включая и президента структуры, до июля 2021 года, а также организации онлайн-заседаний постоянного и общих комитетов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)