Президент Ильхам Алиев: Нынешний период для нас – это время, когда мы должны увеличить расходы и оказать помощь неимущим гражданам и предпринимателям

Политика 29 апреля 2020 01:12 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Нынешний период для нас – это время, когда мы должны увеличить расходы и оказать помощь неимущим гражданам и предпринимателям

БАКУ /Trend/ - Нынешний период для нас – это время, когда мы должны увеличить расходы и оказать помощь неимущим гражданам и предпринимателям.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

"Господин президент, благодарю вас и высокопоставленных представителей Европейского банка реконструкции и развития за эту встречу. Это - показатель того, что Европейский банк реконструкции и развития является близким и надежным партнером Азербайджана. Поэтому вы в сложное время выступили с такой инициативой. Это позволит нам рассмотреть реализуемые в настоящее время проекты, обсудить предстоящую работу и спланировать дальнейшее сотрудничество. Что касается вопроса о вирусе, то мы с самого начала стали принимать меры, основанные на реальной ситуации", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что было очень важно правильно оценить ситуацию и создать эффективную команду, занимающуюся этим кризисом.

"Этот вирус попал в Азербайджан извне, мы предприняли соответствующие шаги для его предотвращения и на основе договоренности и совместного решения с соседними государствами закрыли границы. Считаю, что мы приняли это решение своевременно и раньше аналогичных решений других стран и, таким образом, выиграли время. Мы видим, что важнейшим вопросом в борьбе с этим вирусом является время, потому что система здравоохранения ни одной страны не готова к лечению такого большого числа инфицированных людей. Поэтому нашими основными целями стали выиграть время, подготовить систему здравоохранения, мобилизовать специалистов и врачей и правильно построить управление. Затем мы стали свидетелями распространения вируса на территории страны и с марта приступили к осуществлению ограничительных мер. Мы находимся в постоянном контакте со Всемирной организацией здравоохранения, и эти контакты продолжаются. Мы обратились во Всемирную организацию здравоохранения для направления в страну специалистов с целью оценки ситуации, они сделали это, после чего выступили с заявлением о том, что Азербайджан принимает необходимые меры. В свою очередь они дали определенные рекомендации. Позже Всемирная организация здравоохранения распространила заявление, в котором привела Азербайджан как пример в области борьбы с коронавирусом", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что решение о введении ограничительных мер далось нелегко.

"Мы понимали, что возникнут неудобства для людей, будет нанесен большой удар по нашему экономическому развитию, при том, что показатели нынешнего года были весьма обнадеживающими. Но у нас было два варианта. Первый вариант – защита жизни и здоровья людей, а второй – приоритет спасения экономики. Поэтому с самого начала мы выбрали защиту жизни людей. Это – цель всей проводимой нами работы, и мы полностью мобилизовали свои усилия в данном направлении. Мы провели более 120 тысяч тестов и по их количеству на душу населения занимаем одно из ведущих мест. Мы создали дополнительные лаборатории, которых в настоящее время 18. Пациенты, инфицированные коронавирусом, проходят лечение в 22 государственных больницах, в том числе в недавно сданной в эксплуатацию современной больнице на 575 коек. В настоящее время на карантинном режиме находятся около 2000 наших граждан, и эта цифра снижается. Это – лица, прибывшие из-за рубежа, и те, кто находился в контакте с ними. Они размещены в 4-5-звездочных гостиницах и обеспечены условиями, отвечающими высоким стандартам", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, результат периодически ужесточаемых ограничительных мер был положительным, и вот уже две недели в Азербайджане наблюдается положительная динамика.

"То есть, выздоровевших больше, чем инфицированных. Относительно низкий процент смертности свидетельствует о том, что работа ведется в позитивном направлении. Со вчерашнего дня мы приступили к смягчению ограничительных мер. Что касается влияния на нашу экономику, то, конечно, оно будет негативным. В начале года у нас были положительные перспективы. Если взглянуть на первый квартал года, то все еще рост составляет 1 процент, рост в ненефтяном секторе – три процента, а в неэнергетическом секторе – 23 процента", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что представлен серьезный пакет поддержки соответствующих сфер частного сектора, подвергшихся негативному влиянию в результате коронавируса.

"Государство выплатило большую часть зарплат 600 тысяч граждан и субъектов микропредпринимательства, работающих в сфере услуг и других сферах. Наряду с этим, 600 тысячам малообеспеченных, безработных и неформально занятых граждан выплачены средства в соответствии с минимальным критерием. Естественно, это большой расход для нас. Если учесть налоговые льготы, то сегодня эта цифра превышает 3,5 миллиарда манатов или 2 миллиарда долларов. Это большая нагрузка для нашего бюджета, так как резкое падение цен на нефть негативно отразится на наших валютных резервах. Однако нынешний период для нас – это время, когда мы должны увеличить расходы и оказать помощь неимущим гражданам и предпринимателям. В то же время в нынешнем году мы вдвое увеличили количество оплачиваемых общественных рабочих мест", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что здесь выплачивается минимальная заработная плата, и обычно это - рабочие места, относящиеся к государственному сектору.

"В этом году число таких рабочих мест составит 90 тысяч. Мы также увеличили число граждан, получающих социальную помощь. Каждой такой семье ежемесячно выплачивается 222 маната, и их число достигло 80 тысяч. Наряду с этим, для 12 тысяч человек – здесь тоже есть рост на 70 процентов – созданы возможности самозанятости. Таким образом, это – информация об экономическом и социальном пакете, представленном нашим гражданам, работающим в сферах, подвергшихся негативному воздействию, а также потерявшим работу", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Чемпионат Франции по футболу возобновлен не будет
Чемпионат Франции по футболу возобновлен не будет
Клубы НБА смогут открыть тренировочные базы не раньше 8 мая
Клубы НБА смогут открыть тренировочные базы не раньше 8 мая
Чемпионат Аргентины по футболу завершат досрочно из-за коронавируса
Чемпионат Аргентины по футболу завершат досрочно из-за коронавируса
Loading Bars
Лента новостей
Организаторы: Намеченный на ноябрь Парижский форум мира состоится Европа 01:48
Сума Чакрабарти: Мы делаем все возможное, чтобы в Азербайджане и других странах произошло восстановление после кризиса, чтобы это случилось как можно скорее Политика 01:36
Франция начнет отменять антивирусные ограничения с 11 мая Европа 01:34
Названы выигравшие от коронавируса страны Другие страны 01:26
Президент Ильхам Алиев: Решение о введении ограничительных мер далось нелегко. Политика 01:25
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время одна из основных целей нашего экономического развития - уменьшение масштабов теневой экономики Политика 01:20
В работе Twitter произошел сбой В мире 01:17
Президент Ильхам Алиев: Нынешний период для нас – это время, когда мы должны увеличить расходы и оказать помощь неимущим гражданам и предпринимателям Политика 01:12
Советник Трампа считает, что безработица в США может к июню достичь уровня в 16-20% США 01:11
Во Франции изучают вопрос повторного использования медицинских масок Европа 00:58
Хиллари Клинтон поддержала Джо Байдена на предвыборной кампании США 00:42
Число умерших с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 500 Россия 00:31
В Азербайджане создана уникальная система для проведения тестов на коронавирус - Огтай Ширалиев Общество 00:28
В Великобритании за сутки умерли почти 590 пациентов с коронавирусом Европа 00:25
WhatsApp запустил долгожданную функцию В мире 00:13
Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 200 тыс. Европа 00:01
Фонд Гейдара Алиева доставит наборы с продовольствием 200 тысячам семей (ВИДЕО) Политика 28 апреля 23:53
В Испании разработали 4-этапный план ослабления коронавирусных ограничений Европа 28 апреля 23:52
В ВОЗ рассказали о росте числа заразившихся COVID-19 в мире за сутки более чем на 76 тыс. В мире 28 апреля 23:28
Эльман Рустамов: Отзыв лицензий AtaBank и Amrahbank не связан с коронавирусом Экономика 28 апреля 23:02
Высота волн на Каспии достигла 2,8 метра Общество 28 апреля 22:44
Вышла в свет 97-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» Политика 28 апреля 22:20
В Канаде из-за коронавируса к 5 мая могут умереть более 3,8 тыс. человек Другие страны 28 апреля 22:12
Трамп заявил, что в США могут начать проверять пассажиров международных рейсов на COVID-19 США 28 апреля 22:01
Более миллиона человек заразились коронавирусом в США США 28 апреля 21:52
Чемпионат Франции по футболу возобновлен не будет Спорт 28 апреля 21:45
Turkish Airlines не будет совершать авиаперелеты до 28 мая Турция 28 апреля 21:35
Эльман Рустамов: Разработана серьезная государственная программа для кредитной поддержки пострадавших от коронавируса сфер (ВИДЕО) Экономика 28 апреля 21:09
Число жертв коронавируса в Турции приближается к 3 тысячам Турция 28 апреля 21:06
Агентство Fitch пересмотрело прогноз по РФУ казахстанской компании «Казахмыс» Бизнес 28 апреля 20:44
ЕС, Швеция и Австрия выделяют средства на поддержку органического сельского хозяйства Грузии Бизнес 28 апреля 20:38
В Казахстане будут субсидировать строительство овощехранилищ Бизнес 28 апреля 20:36
Турал Гянджалиев: Армянская община Нагорного Карабаха заинтересована в мирном сосуществовании с азербайджанской общиной Политика 28 апреля 20:23
В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков по профобразованию на 1 мая Общество 28 апреля 20:17
Представители Туркменистана и Энергетической Хартии рассмотрели вопросы транзита энергоносителей Энергетика 28 апреля 19:34
В Казахстане начато производство дезинфекционных комплексов Бизнес 28 апреля 19:30
Газоснабжающая компания Казахстана привлечет услуги по прокладке трубопроводов Тендеры 28 апреля 19:14
Президент Нацбанка Грузии о негативном влиянии глобального кризиса в регионах Кавказа и Центральной Азии Бизнес 28 апреля 19:10
Туркменистан и ВОЗ обсудили вопросы по борьбе с COVID-19 Туркменистан 28 апреля 19:05
Туркменистан выразил желание укреплять взаимодействие с ООН Туркменистан 28 апреля 18:55
Греки назвали азербайджанский музей одним из самых удивительных (ФОТО) Культура 28 апреля 18:43
В Азербайджане стартуют онлайн-интервью для заключения с учителями бессрочных контрактов Общество 28 апреля 18:39
В Азербайджане два банка лишились лицензии Финансы 28 апреля 18:36
В Казахстане создадут сеть оптово-распределительных центров по всей стране Бизнес 28 апреля 18:31
В Азербайджане снят клип, посвященный месяцу Рамазан (ВИДЕО) Культура 28 апреля 18:25
Вырос экспорт нефтехимической продукции Туркменистана в Грузию Энергетика 28 апреля 18:23
Азербайджан нацелен на подъем экономики и одновременно - на поддержку населения - российский эксперт Политика 28 апреля 18:19
Для лечения тяжелой формы коронавируса в Азербайджане будут использовать конвалецентный плазменный метод Общество 28 апреля 18:14
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения поблагодарил Президента Азербайджана (ВИДЕО) Политика 28 апреля 18:06
USAID помогает Грузии подготовиться к восстановлению экономики Бизнес 28 апреля 17:54
Азербайджанский производитель консервированной продукции о планах экспорта в текущем году Бизнес 28 апреля 17:51
Генсек ООН призвал восстанавливать экономику после пандемии с упором на чистую энергетику США 28 апреля 17:50
Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается прекращать финансирование ВОЗ Россия 28 апреля 17:47
Азербайджан принял участие в заседании Бюро ПА ОБСЕ Политика 28 апреля 17:41
Изменения на мировой арене открывают перед Турцией новые горизонты-Эрдоган Турция 28 апреля 17:32
Азербайджанский UniBank закончил первый квартал с прибылью Финансы 28 апреля 17:28
Производитель бурового оборудования в Азербайджане о планах предприятия в текущем году Бизнес 28 апреля 17:24
ОАО «Азеришыг» о новом способе пополнения баланса смарт-карт ИКТ 28 апреля 17:21
Счетная палата Азербайджана выявила основные виды нарушений Экономика 28 апреля 17:21
Azercell поддерживает учителей Общество 28 апреля 17:18
Министры здравоохранения стран-членов Тюркского совета приняли решение в связи с пандемией (ФОТО) Общество 28 апреля 17:16
Три важные декады месяца Рамазан (Рамадан) – каждая имеет свой смысл Социум 28 апреля 17:13
Состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Политика 28 апреля 17:13
В действиях правительства Азербайджана виден продуманный, рациональный и пронизанный заботой о людях подход — зарубежные эксперты Политика 28 апреля 17:11
В Азербайджане обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков Общество 28 апреля 17:10
Может ли моя супруга получать мою пенсию… Консультации специалистов 28 апреля 17:07
В январе марте через порты Турции было перевезено свыше 60 тыс. тонн бензойла Турция 28 апреля 17:03
Ограничено транспортное движение на северном выезде из Баку Общество 28 апреля 17:03
Известная белорусская певица исполнила Ayrılıq для азербайджанцев (ВИДЕО/ФОТО) Культура 28 апреля 17:02
В Азербайджане выявлены 39 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 59 человек – Оперативный штаб Общество 28 апреля 16:59
Совокупный капитал азербайджанского UniBank увеличилcя Финансы 28 апреля 16:57
В ближайшие дни в Азербайджане запускается подсистема оплаты обучения студентов Общество 28 апреля 16:56
Прибыль Казахстана от экспорта нефти может значительно сократиться Энергетика 28 апреля 16:55
Крупный азербайджанский банк сократил активы Финансы 28 апреля 16:51
Предприятие Азербайджана о планах производства стройматериалов в текущем году Бизнес 28 апреля 16:48
Туркменистан заинтересован в привлечении инвестиций Бизнес 28 апреля 16:44
В первом квартале 2020 года через порты Турции было перевезено свыше 115 тысяч тонн бентонита Турция 28 апреля 16:42
Китай открыл новое грузовое ж/д сообщение со странами ШОС Транспорт 28 апреля 16:40
Аграрный кластер Узбекистана расширил производство Бизнес 28 апреля 16:38
Эксперт о воздействии последствий пандемии на мировые стартап проекты Экономика 28 апреля 16:37
В медицинских учреждениях Азербайджана внедрена система видеоконференции - Минтрнаспорта ИКТ 28 апреля 16:37
Обнародованы объёмы перевалки нафты через порты Турции за первый квартал 2020 года Турция 28 апреля 16:36
Азербайджанская НБКО обнародовала сумму выданных фермерам микрокредитов Финансы 28 апреля 16:31
Нацбанк Грузии окажет помощь финансовому сектору Финансы 28 апреля 16:27
Туркменистан намерен увеличить объем добычи нефти и газа Энергетика 28 апреля 16:24
Турция увеличила прокачку нефти по трубопроводу Батман-Дордйол Энергетика 28 апреля 16:20
Операционный денежный поток BP значительно сократился Энергетика 28 апреля 16:19
Перерабатывающий завод Азербайджана о планах производства продукции в первом полугодии текущего года Бизнес 28 апреля 16:19
«Азеригаз» обратился в МВД в связи с распространившейся ложной информацией Общество 28 апреля 16:15
Китай вводит новые правила национальной кибербезопасности Другие страны 28 апреля 16:12
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законе "О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана" Политика 28 апреля 16:12
Госкомитет Азербайджана распространил информацию о скончавшемся в Стокгольме от коронавируса азербайджанце Общество 28 апреля 16:10
Twitter временно отключил один из сервисов ИКТ 28 апреля 16:10
Число случаев заражения коронавирусом превысило 3 тыс. в Казахстане Казахстан 28 апреля 16:09
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и президентом Европейского банка реконструкции и развития (ФОТО) Политика 28 апреля 16:06
Грузия ведет переговоры с США по поводу импорта пшеницы Бизнес 28 апреля 16:05
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения во Внутреннем уставе Милли Меджлиса Политика 28 апреля 16:02
В Азербайджане бремя социального страхования для предпринимателей снижено в 2-4 раза Экономика 28 апреля 16:01
Президент Ильхам Алиев утвердил закон, регулирующий передвижение депутатов в период режима карантина Политика 28 апреля 15:56
В Австралии начнутся испытания на добровольцах китайской вакцины от коронавируса Другие страны 28 апреля 15:54
Все новости