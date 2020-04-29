Президент Ильхам Алиев: Решение о введении ограничительных мер далось нелегко.

БАКУ /Trend/ - Решение о введении ограничительных мер далось нелегко.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

"Мы понимали, что возникнут неудобства для людей, будет нанесен большой удар по нашему экономическому развитию, при том, что показатели нынешнего года были весьма обнадеживающими. Но у нас было два варианта. Первый вариант – защита жизни и здоровья людей, а второй – приоритет спасения экономики. Поэтому с самого начала мы выбрали защиту жизни людей. Это – цель всей проводимой нами работы, и мы полностью мобилизовали свои усилия в данном направлении. Мы провели более 120 тысяч тестов и по их количеству на душу населения занимаем одно из ведущих мест", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что были созданы дополнительные лаборатории, которых в настоящее время 18.

"Пациенты, инфицированные коронавирусом, проходят лечение в 22 государственных больницах, в том числе в недавно сданной в эксплуатацию современной больнице на 575 коек. В настоящее время на карантинном режиме находятся около 2000 наших граждан, и эта цифра снижается. Это – лица, прибывшие из-за рубежа, и те, кто находился в контакте с ними. Они размещены в 4-5-звездочных гостиницах и обеспечены условиями, отвечающими высоким стандартам. Результат периодически ужесточаемых ограничительных мер был положительным, и вот уже две недели у нас наблюдается положительная динамика. То есть, выздоровевших больше, чем инфицированных. Относительно низкий процент смертности свидетельствует о том, что работа ведется в позитивном направлении. Со вчерашнего дня мы приступили к смягчению ограничительных мер", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.