Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и президентом Европейского банка реконструкции и развития (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - 28 апреля по инициативе президента Европейского банка реконструкции и развития состоялась видеоконференция между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом банка Сумой Чакрабарти.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, приветствуя участников видеоконференции, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Господин президент, дамы и господа, доброе утро.

Сума Чакрабарти: Очень рад видеть Вас, господин Президент. Этим утром мы встречаемся с Вами расширенным составом Европейского банка реконструкции и развития. Вы, наверное, помните моего заместителя Юргена Ригтеринка. Он недавно побывал с визитом в Баку. С нами здесь находятся и вице-президент по политике Пьер Хелброн, вице-президент по банковскому делу Алан Пью. Далее – исполнительный директор по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, региональный директор по Кавказу Катерина Хансен, руководитель представительства по Азербайджану Ивана Дуарте, советник по политическим вопросам Александр Павлюк, Светлана Пиркало из моего офиса и, наконец, директор Европейского банка реконструкции и развития по странам, ваш представитель и наш друг Ташкын Темиз.

Господин Президент, благодарю за то, что уделили нам время. Это – очень необычная форма встречи. Мы неоднократно встречались с Вами как в Баку, так и в Давосе. Мы живем в удивительное и необычное время. Вначале хотим получить у Вас информацию о ситуации в Азербайджане и принятых мерах. После этого я и мои коллеги представим информацию о том, какая поддержка может быть оказана Азербайджану для скорейшего выхода из этого кризиса. Господин Президент, на наш взгляд, Вы и Ваше правительство отлично справляетесь с этим кризисом. За короткое время осуществлен ряд действенных мер, поздравляю Вас по этому случаю. Хотим узнать у Вас о ситуации и принятых мерах.

Президент Ильхам Алиев: Господин президент, благодарю вас и высокопоставленных представителей Европейского банка реконструкции и развития за эту встречу. Это - показатель того, что Европейский банк реконструкции и развития является близким и надежным партнером Азербайджана. Поэтому вы в сложное время выступили с такой инициативой. Это позволит нам рассмотреть реализуемые в настоящее время проекты, обсудить предстоящую работу и спланировать дальнейшее сотрудничество.

Что касается вопроса о вирусе, то мы с самого начала стали принимать меры, основанные на реальной ситуации. Для нас было очень важно правильно оценить ситуацию и создать эффективную команду, занимающуюся этим кризисом. Этот вирус попал в Азербайджан извне, мы предприняли соответствующие шаги для его предотвращения и на основе договоренности и совместного решения с соседними государствами закрыли границы. Считаю, что мы приняли это решение своевременно и раньше аналогичных решений других стран и, таким образом, выиграли время. Мы видим, что важнейшим вопросом в борьбе с этим вирусом является время, потому что система здравоохранения ни одной страны не готова к лечению такого большого числа инфицированных людей. Поэтому нашими основными целями стали выиграть время, подготовить систему здравоохранения, мобилизовать специалистов и врачей и правильно построить управление.

Затем мы стали свидетелями распространения вируса на территории страны и с марта приступили к осуществлению ограничительных мер. Мы находимся в постоянном контакте со Всемирной организацией здравоохранения, и эти контакты продолжаются. Мы обратились во Всемирную организацию здравоохранения для направления в страну специалистов с целью оценки ситуации, они сделали это, после чего выступили с заявлением о том, что Азербайджан принимает необходимые меры. В свою очередь они дали определенные рекомендации. Позже Всемирная организация здравоохранения распространила заявление, в котором привела Азербайджан как пример в области борьбы с коронавирусом.

Решение о введении ограничительных мер далось нелегко. Мы понимали, что возникнут неудобства для людей, будет нанесен большой удар по нашему экономическому развитию, при том, что показатели нынешнего года были весьма обнадеживающими. Но у нас было два варианта. Первый вариант – защита жизни и здоровья людей, а второй – приоритет спасения экономики. Поэтому с самого начала мы выбрали защиту жизни людей. Это – цель всей проводимой нами работы, и мы полностью мобилизовали свои усилия в данном направлении. Мы провели более 120 тысяч тестов и по их количеству на душу населения занимаем одно из ведущих мест.

Мы создали дополнительные лаборатории, которых в настоящее время 18. Пациенты, инфицированные коронавирусом, проходят лечение в 22 государственных больницах, в том числе в недавно сданной в эксплуатацию современной больнице на 575 коек. В настоящее время на карантинном режиме находятся около 2000 наших граждан, и эта цифра снижается. Это – лица, прибывшие из-за рубежа, и те, кто находился в контакте с ними. Они размещены в 4-5-звездочных гостиницах и обеспечены условиями, отвечающими высоким стандартам.

Результат периодически ужесточаемых ограничительных мер был положительным, и вот уже две недели у нас наблюдается положительная динамика. То есть, выздоровевших больше, чем инфицированных. Относительно низкий процент смертности свидетельствует о том, что работа ведется в позитивном направлении. Со вчерашнего дня мы приступили к смягчению ограничительных мер.

Что касается влияния на нашу экономику, то, конечно, оно будет негативным. В начале года у нас были положительные перспективы. Если взглянуть на первый квартал года, то все еще рост составляет 1 процент, рост в ненефтяном секторе – три процента, а в неэнергетическом секторе – 23 процента.

Представлен серьезный пакет поддержки соответствующих сфер частного сектора, подвергшихся негативному влиянию в результате коронавируса. Государство выплатило большую часть зарплат 600 тысяч граждан и субъектов микропредпринимательства, работающих в сфере услуг и других сферах. Наряду с этим, 600 тысячам малообеспеченных, безработных и неформально занятых граждан выплачены средства в соответствии с минимальным критерием.

Естественно, это большой расход для нас. Если учесть налоговые льготы, то сегодня эта цифра превышает 3,5 миллиарда манатов или 2 миллиарда долларов. Это большая нагрузка для нашего бюджета, так как резкое падение цен на нефть негативно отразится на наших валютных резервах. Однако нынешний период для нас – это время, когда мы должны увеличить расходы и оказать помощь неимущим гражданам и предпринимателям. В то же время в нынешнем году мы вдвое увеличили количество оплачиваемых общественных рабочих мест. Здесь выплачивается минимальная заработная плата, и обычно это - рабочие места, относящиеся к государственному сектору. В этом году число таких рабочих мест составит 90 тысяч. Мы также увеличили число граждан, получающих социальную помощь. Каждой такой семье ежемесячно выплачивается 222 маната, и их число достигло 80 тысяч. Наряду с этим, для 12 тысяч человек – здесь тоже есть рост на 70 процентов – созданы возможности самозанятости.

Таким образом, это – информация об экономическом и социальном пакете, представленном нашим гражданам, работающим в сферах, подвергшихся негативному воздействию, а также потерявшим работу. Здесь мне хотелось бы прервать свое выступление. Если у вас есть какие-то мысли или вопросы, то пожалуйста.

Сума Чакрабарти: Благодарю, господин Президент. Должен отметить, что объем принятых решений и осуществленных мер произвел на меня глубокое впечатление. Наряду с этим, Ваши шаги весьма решительны, и Вы действуете оперативно. Как Вы отметили, Всемирная организация здравоохранения также одобрила это. Я вспоминаю нашу первую беседу с Вами, которая состоялась в 2012 году. Мы отметили рекордное сокращение бедности в Азербайджане. Возможно, многим об этом неизвестно, но это были одни из самых высоких темпов в мире. Следует особо отметить, работу, проделанную Вами в области сохранения этих достижений, защиты бедных. Поддержка предпринимателей, помощь семьям – думаю, это шаги, рассчитанные не на короткую, а на среднюю перспективу.

Выражаю здесь глубокую признательность за завершение свопового соглашения с Центральным банком на сумму 50 миллионов долларов. Это нам важно для финансирования клиентов из частного сектора в местной валюте. Сюда входят наши корпоративные клиенты, субъекты среднего и малого предпринимательства и финансовые институты. В ближайшие недели мы осуществим выплаты на 20 миллионов евро по 5 различным транзакциям. Считаю, что минувшие несколько месяцев могут считаться прекрасной историей для Азербайджана. Ваша страна является одной из немногих стран мира, а может, и единственной страной, добившейся экономического роста в первом квартале года.

Наряду с этим, учитывая важность диверсификации экономики, следует также отметить особенно хорошие показатели ненефтяного сектора в кризисное время. Это - прекрасная история, и наступит день, когда будут проводить сравнение с Азербайджаном. В следующем году состоится наше годовое заседание, и мы проведем оценку по странам на очередные 2-3 года. Здесь Азербайджан уже находится впереди.

Хочу коротко рассказать о наших планах. Я уже отметил 5 проектов, но наша работа не ограничивается этим. По сравнению с предыдущими годами в прошлом году объем инвестирования Азербайджана у нас был на низком уровне, так как мы не делали вложения в нефтегазовый сектор и направили внимание на сферу среднего и малого предпринимательства. В нынешнем же году, думаю, мы вновь вложим в Азербайджан крупные инвестиции, что было бы правильно с точки зрения ответных мер на кризис и оживления экономики. При благоприятных условиях мы планируем в этом году вложить в Азербайджан инвестиции, превышающие 250 миллионов долларов. Для вложения этих инвестиций нам потребуется суверенная и субсуверенная гарантия. Я попрошу моих коллег подробно рассказать об этом. Эти проекты охватывают в основном государственный сектор, сюда входят сферы энергетики, инфраструктуры и ИКТ. Сюда также входит коммерциализация некоторых государственных предприятий. Мы обсудили с Вами "зеленый пакет" на 150 миллионов долларов, и нам хотелось бы вновь выдвинуть эту тему на повестку дня.

Как вам известно, мы ранее уже обсуждали тот самый "зеленый пакет" на 150 миллионов долларов. Мы хотели бы задействовать его. Хочу узнать Ваше мнение об этом. Мы вместе с Вашим правительством продвигаем эту работу. Что касается электроэнергетической сети, то мы предлагаем вложить в ее усовершенствование инвестиции на сумму около 100-200 миллионов евро. Это очень важно с точки зрения ответных мер во время кризиса и восстановления. В то же время появятся возможности для частных вложений в возобновляемые источники энергии. Есть также идея "зеленого города". Азербайджан стал одной из первых стран, присоединившихся к инициативе "зеленого города". С точки зрения проекта управления отходами Гянджа в марте присоединилась к этой рамочной инициативе. Мы предлагаем, чтобы он стал первым проектом "зеленого города".

У нас также есть предложение, связанное с компанией Азтелеком. У нас есть важный подсуверенный инвестиционный проект на 15-25 миллионов евро. В районах расширятся возможности широкополосного интернета. Это тоже очень важно. Это будет значимо и для восстановительного периода после кризиса. У нас есть программа по новым важным инфраструктурам. Наш Совет пришел к договоренности по ней. Выражаем признательность членам Совета. На высоком уровне согласованы процедуры. Хотелось бы довести до вас эту сумму пораньше, раньше, чем обычно. Это также произойдет на основе той самой новой программы.

Что касается орошения, то несколько лет назад Вы сказали мне, что данной отрасли в сельскохозяйственном секторе придается особое значение. Мы хотели бы реализовать в этой связи пилотный проект, внедрить в этом секторе определенные новые технологии. В то же время мы предложили создать страховую структуру в этой сфере, которую будем финансировать. Ожидаем от правительства подтверждения и в этой области. Кроме того, осуществляется масштабное техническое сотрудничество. Налажено взаимодействие с рядом местных банков, чтобы мы могли помочь им в управлении рисками, решении проблемных кредитов, планировании соответствия и других делах. Мы работаем с объектами малого и среднего предпринимательства не только посредством банковского сектора, но и напрямую. Какой подход применять к кризисной ситуации? Им надо оказать поддержку в этом отношении. Это нормально. Мы стараемся сделать и это. Должен отметить, что нам известно о Вашем стремлении к переходу к "зеленой экономике". Многие страны сторонятся этого. Мы же расширяем операции по данным странам. С одной стороны, можно сказать, что "зеленая экономика" – это, конечно, очень хорошо, но страны говорят: мы сейчас переживаем кризис. На самом деле, мы называем это превращением в зеленый цвет. Даже в период кризиса мы стараемся добиться дополнительных результатов, чтобы "зеленая экономика" развивалась. Словом, в дальнейшем мы будем поддерживать инициативы по возобновляемой энергии. Частный сектор уже демонстрирует свой интерес. Мы должны учитывать это, должны оказать помощь, также рассматривая правила, касающиеся энергии.

И в заключение о государственных предприятиях и государственном секторе. Думаю, мы в течение предстоящей недели и месяца хотим перейти к коммерциализации, приватизации государственных предприятий в среднесрочной перспективе. Это можно сделать посредством государственного инвестиционного холдинга. Мы уже работаем с правительством в законодательной сфере над формулой партнерства государственного и частного секторов. Мы действительно хотим помочь переходу к коммерциализации и приватизации государственных предприятий. Мы также работаем над созданием новой Корпорации развития Азербайджана. Словом, хочу отметить, что мы, как Европейский банк реконструкции и развития, хотим "направить дела в нужное русло" – не знаю, есть ли такое выражение в азербайджанском языке? Мы делаем все возможное, чтобы в Азербайджане и других странах произошло восстановление после кризиса, чтобы это случилось как можно скорее. Думаю, что касается Азербайджана, то здесь ситуация лучше, так как в первом квартале наблюдался рост. Однако мы не можем довольствоваться только этим. Мы должны значительно активизировать усилия правительства и работу с частным сектором, чтобы это произошло в Азербайджане. И мы сделаем это. Вы видите на экране всех моих коллег. Все высшее руководство находится здесь для оказания Вам поддержки.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, господин президент. Прежде всего, благодарю за слова о нашей стране, работе, проводимой нами в связи с коронавирусом, и нашей экономической повестке. Мы раньше неоднократно обсуждали эти вопросы. Затем вновь рассматриваем проведенные обсуждения. И видим, что уже выполнили значительную часть запланированной работы. В настоящее время одна из основных целей нашего экономического развития - уменьшение масштабов теневой экономики. В прошлом году мы добились хорошего прогресса. В нынешнем году мы успешно продвигаемся в этом направлении. В Азербайджане произошли большие перемены. Произошли изменения в Администрации Президента, правительстве, парламенте, местных органах исполнительной власти. Они продолжаются.

Что касается планов на будущее, то хочу поблагодарить лично вас, руководство банка за придаваемое Азербайджану значение. Мы очень признательны вам за поддержку важнейших проектов, связанных с инфраструктурой и энергетической инфраструктурой, в том числе Южного газового коридора.

А сейчас мы переходим к согласованной повестке дня. Мне тоже хотелось бы прокомментировать ваши слова о наших планах. Что касается "зеленой программы", то мы очень серьезно подходим к этому вопросу. Мне сообщили, что в настоящее время у нас 9 проектов. Проекту управления отходами в Гяндже уже дан зеленый свет. Думаю, "Гянджа – Зеленый город" может стать хорошим примером для других крупных городов Азербайджана. Что касается возобновляемой энергии, то мы очень охотно подходим к этому. Так обстоит дело и сейчас. В январе мы подписали с двумя опытными компаниями в области возобновляемой энергии предварительные документы, связанные со строительством солнечной и ветряной электростанций на 440 мегаватт. Насколько мне известно, Европейский банк реконструкции и развития планирует оказать им поддержку. Очень важно, чтобы коронавирус не повлиял на планы этих компаний. Несколько дней назад наш министр энергетики сообщил мне, что они серьезно подходят к своим обязательствам. Это, конечно, широко распахнет двери и перед другими крупными компаниями. Вам, наверное, известно, что в тендерном процессе участвовали 7 основных энергетических компаний. Что касается компаний, которые в этот раз не прошли, то мы обратились к ним отдельно с предложением о проведении очередных переговоров. Я также согласен с вами в том, что в период кризиса мы должны принимать очень серьезные меры. Нам следует мобилизовать свои усилия и расходовать больше средств с тем, чтобы найти легкий путь выхода из кризиса. Это такая ситуация, к которой никто не был готов. Как мы преодолеем эту ситуацию, какими будут последствия, как мы должны оценивать эти последствия, как планировать приоритеты? Поэтому, господин президент, мы будем нуждаться в поддержке банка и вашей поддержке, экспертной помощи, потому что, как я уже сказал, ни одна страна в мире не сталкивалась с такой ситуацией.

Вы также отметили вопрос орошения. Могу вам сказать, что в настоящее время этот вопрос может стать для нас основным приоритетом в инфраструктурном секторе, так как все остальные инфраструктурные проекты, можно сказать, завершились. В прошлом году мы столкнулись с очень серьезной засухой. В нынешнем году также наблюдается серьезная засуха. Объемы воды в хранилищах малы как никогда. Такую засуху, как в прошлом году, не помнит даже старшее поколение. Поэтому орошение превращается в важнейший инфраструктурный проект. С этой целью я недавно создал государственную комиссию, которую возглавляет наш бывший министр экономики, хорошо знакомый вам Шахин Мустафаев. Членами данной комиссии являются министр финансов, министр экономики, министр экологии, министр сельского хозяйства, руководитель государственной оросительной структуры. Вначале они оценят все наши водные ресурсы. Для контроля за водными ресурсами у нам необходима электронная система. После этого будет проведена оценка нашей инфраструктуры. Большая ее часть является наследием советского времени. Порой потери воды у нас составляют даже 40-50 процентов, так как эти каналы, можно сказать, полностью утратили все свои качества. Мы пригласим иностранных специалистов. Мы опираемся на вашу поддержку не только в финансовом отношении, но и с точки зрения экспертных умений, с тем, чтобы у нас были проекты как на короткую, так и среднюю перспективу. Нам не нужен долгосрочный стратегический план, так как в этом случае нам потребуется пять лет. Мы готовы выделить свои ресурсы. Конечно, если бы банк поддержал, то было бы прекрасно. Но главное – надлежащее управление проектом. Что касается государственных предприятий, то министр экономики работает над этим вопросом. Как уже было отмечено, коммерциализация, частичная приватизация – возможно, нам необходимо обсудить это с вами, чтобы знать, какими будут первоначальные шаги. На самом деле мы готовы к этому. Есть еще вопрос корпоративного управления. В настоящее время, как вам известно, мы обсуждаем больше идею головной организации с целью координации, так как одна из наших проблем связана с недостаточной координацией между государственными компаниями. Даже в транспортном секторе, одном из наиболее перспективных секторов, на сегодняшний день, мы видим, что корпоративные интересы компаний преобладают над государственными. С этой целью будет создана дополнительная рабочая группа.

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Затем состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития. Во время обсуждений выступили министр экономики Микаил Джаббаров и исполнительный директор Европейского банка реконструкции и развития по региону Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

В ходе видео-конференции руководство Европейского банка реконструкции и развития еще раз высоко оценило меры, осуществляемые Азербайджаном в борьбе с пандемией коронавируса, подчеркнуло большое значение эффективной работы, проводимой в нашей стране для предотвращения социально- экономических последствий пандемии.

Было отмечено, что Европейский банк реконструкции и развития заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных областях.

В заключение Президент Ильхам Алиев сказал:

-Благодарю, господин президент. Я признателен всем коллегам за участие и надеюсь вскоре после окончания кризиса встретиться с вами.