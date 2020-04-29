Президент Ильхам Алиев: В настоящее время одна из основных целей нашего экономического развития - уменьшение масштабов теневой экономики

Политика 29 апреля 2020 01:20 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время одна из основных целей нашего экономического развития - уменьшение масштабов теневой экономики

БАКУ /Trend/ - В настоящее время одна из основных целей нашего экономического развития - уменьшение масштабов теневой экономики.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

"В прошлом году мы добились хорошего прогресса. В нынешнем году мы успешно продвигаемся в этом направлении. В Азербайджане произошли большие перемены. Произошли изменения в Администрации Президента, правительстве, парламенте, местных органах исполнительной власти. Они продолжаются. Что касается планов на будущее, то хочу поблагодарить лично вас, руководство банка за придаваемое Азербайджану значение. Мы очень признательны вам за поддержку важнейших проектов, связанных с инфраструктурой и энергетической инфраструктурой, в том числе Южного газового коридора. А сейчас мы переходим к согласованной повестке дня. Мне тоже хотелось бы прокомментировать ваши слова о наших планах. Что касается «зеленой программы», то мы очень серьезно подходим к этому вопросу. Мне сообщили, что в настоящее время у нас 9 проектов. Проекту управления отходами в Гяндже уже дан зеленый свет. Думаю, «Гянджа – Зеленый город» может стать хорошим примером для других крупных городов Азербайджана. Что касается возобновляемой энергии, то мы очень охотно подходим к этому. Так обстоит дело и сейчас", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в январе Азербайджан подписал с двумя опытными компаниями в области возобновляемой энергии предварительные документы, связанные со строительством солнечной и ветряной электростанций на 440 мегаватт.

"Насколько мне известно, Европейский банк реконструкции и развития планирует оказать им поддержку. Очень важно, чтобы коронавирус не повлиял на планы этих компаний. Несколько дней назад наш министр энергетики сообщил мне, что они серьезно подходят к своим обязательствам. Это, конечно, широко распахнет двери и перед другими крупными компаниями. Вам, наверное, известно, что в тендерном процессе участвовали 7 основных энергетических компаний. Что касается компаний, которые в этот раз не прошли, то мы обратились к ним отдельно с предложением о проведении очередных переговоров. Я также согласен с вами в том, что в период кризиса мы должны принимать очень серьезные меры. Нам следует мобилизовать свои усилия и расходовать больше средств с тем, чтобы найти легкий путь выхода из кризиса. Это такая ситуация, к которой никто не был готов. Как мы преодолеем эту ситуацию, какими будут последствия, как мы должны оценивать эти последствия, как планировать приоритеты? Поэтому, господин президент, мы будем нуждаться в поддержке банка и вашей поддержке, экспертной помощи, потому что, как я уже сказал, ни одна страна в мире не сталкивалась с такой ситуацией. Вы также отметили вопрос орошения. Могу вам сказать, что в настоящее время этот вопрос может стать для нас основным приоритетом в инфраструктурном секторе, так как все остальные инфраструктурные проекты, можно сказать, завершились. В прошлом году мы столкнулись с очень серьезной засухой", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в нынешнем году также наблюдается серьезная засуха.

"Объемы воды в хранилищах малы как никогда. Такую засуху, как в прошлом году, не помнит даже старшее поколение. Поэтому орошение превращается в важнейший инфраструктурный проект. С этой целью я недавно создал государственную комиссию, которую возглавляет наш бывший министр экономики, хорошо знакомый вам Шахин Мустафаев. Членами данной комиссии являются министр финансов, министр экономики, министр экологии, министр сельского хозяйства, руководитель государственной оросительной структуры. Вначале они оценят все наши водные ресурсы. Для контроля за водными ресурсами у нам необходима электронная система. После этого будет проведена оценка нашей инфраструктуры", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, большая ее часть является наследием советского времени.

"Порой потери воды у нас составляют даже 40-50 процентов, так как эти каналы, можно сказать, полностью утратили все свои качества. Мы пригласим иностранных специалистов. Мы опираемся на вашу поддержку не только в финансовом отношении, но и с точки зрения экспертных умений, с тем, чтобы у нас были проекты как на короткую, так и среднюю перспективу. Нам не нужен долгосрочный стратегический план, так как в этом случае нам потребуется пять лет. Мы готовы выделить свои ресурсы. Конечно, если бы банк поддержал, то было бы прекрасно. Но главное – надлежащее управление проектом. Что касается государственных предприятий, то министр экономики работает над этим вопросом. Как уже было отмечено, коммерциализация, частичная приватизация – возможно, нам необходимо обсудить это с вами, чтобы знать, какими будут первоначальные шаги. На самом деле мы готовы к этому. Есть еще вопрос корпоративного управления. В настоящее время, как вам известно, мы обсуждаем больше идею головной организации с целью координации, так как одна из наших проблем связана с недостаточной координацией между государственными компаниями. Даже в транспортном секторе, одном из наиболее перспективных секторов, на сегодняшний день, мы видим, что корпоративные интересы компаний преобладают над государственными. С этой целью будет создана дополнительная рабочая группа", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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