Испытание коронавирусом: Азербайджан в сравнении с Бельгией - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)

Политика 29 апреля 2020 10:42 (UTC+04:00)
Испытание коронавирусом: Азербайджан в сравнении с Бельгией - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)

Информационное агентство Trend представляет видеопроект политолога Эльчина Алыоглу "Политшоу".

Видеопроект посвящен внутренней политике Азербайджана, событиям и процессам, происходящим как в нашей стране, так и в регионе.

Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале.

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