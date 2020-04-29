Письма благодарности: Господин Президент, всенародная любовь является отражением Вашей любви к Родине и народу

Политика 29 апреля 2020 14:08 (UTC+04:00)
Письма благодарности: Господин Президент, всенародная любовь является отражением Вашей любви к Родине и народу

БАКУ/Trend/ - Граждане со всех регионов республики, а также соотечественники, проживающие за рубежом, продолжают направлять многочисленные благодарственные письма в адрес Президента Ильхама Алиева за работу по охране здоровья и улучшению благосостояния населения Азербайджана в период пандемии коронавируса, преодолению этой беды нашим народом с малыми потерями.

Trend со ссылкой на сайт Президента Азербайджана представляет часть этих писем.

Депутат местного законодательного органа области Западный Казахстан Республики Казахстан Энвер Агаев пишет: "Уважаемый господин Президент, в настоящее время во многих государствах принимаются многочисленные меры по предотвращению пандемии коронавируса, охватившей весь мир, проводятся мероприятия по снижению воздействия вируса. Хотя мы, азербайджанцы, проживающие в Казахстане, беспокоимся о распространении этой беды не только в стране проживания, но и на нашей Родине, в то же время с восхищением наблюдаем за мерами, принимаемыми в Азербайджане, Вашей образцовой деятельностью, вниманием и заботой о каждом гражданине. Своевременно предпринятые успешные шаги, мудрые решения, принимаемые Вами, в частности, реализация проектов по улучшению материального благосостояния граждан страны находится в центре внимания азербайджанцев, проживающих за рубежом. Мы вновь убеждаемся в том, что в центре Вашей политики находится гражданин Азербайджана. Благополучие азербайджанского народа является приоритетом для Вас. Ваш призыв «Вместе мы сильнее!» привнес новые яркие оттенки в солидарность, единство нашего народа. В борьбе с глобальным злом азербайджанский народ продемонстрировал ответственность, высокую дисциплину и, самое главное, национальную солидарность. Как азербайджанцы, проживающие за рубежом, мы гордимся работой, проводимой Вами как для Родины, так и для соотечественников за рубежом. Хотя мы являемся гражданами другой страны, мы, азербайджанцы Казахстана, наши сыновья и дочери, выросшие здесь, считают Ваш призыв сигналом для себя. Мы почитаем честью для себя быть готовыми к любой самоотверженности при исполнении этого призыва с исторической ответственностью. Проведением видеоконференции лидеров тюркоязычных государств Вы, как великий тюркский сын, продемонстрировали всем политикам мира значение совместной борьбы с этим общечеловеческим злом. Азербайджан создал новый образец в борьбе с глобальными проблемами и сегодня все страны мира стремятся изучить его. Мы верим, что азербайджанский народ, всегда тесно сплочённый вокруг проводимой Вами политики, успешно преодолеет и этот тяжёлый период. Желаем Вам и членам Вашей семьи крепкого здоровья в эти тяжёлые дни. Вы делаете всё возможное для победы над сложной ситуацией. Выражаем Вам глубокую признательность за заботу о каждом азербайджанце независимо от страны проживания. Господин Президент, верим в то, что с помощью Аллаха, а также благодаря Вашей сильной воле и нашему единству и солидарности всегда будем победителями в борьбе с видимыми и невидимыми врагами".

Житель Гаджигабульского района Азер Ахмедли: "Уважаемый господин Президент, пандемия глобальная проблема, охватившая все страны мира, наша страна также столкнулась с этой бедой. Однако в результате осуществляемой Вами во имя развития нашей страны дальновидной политики своевременно были предприняты превентивные меры, благодаря которым число зараженных вирусом в Азербайджане уменьшается день за днем. Я, как сын ветерана Карабахской войны, выражаю Вам глубокую признательность за чуткое отношение к проблеме каждого гражданина, проявляемые внимание и заботу. Я также как гражданин, охваченный государственной заботой, получил единовременную выплату в размере 190 манатов. Я благодарю Вас за это. Да хранит Вас Аллах!".

Заслуженный учитель из города Сумгайыт Гатиба Асадова: "Уважаемый господин Президент, я, как 70-летняя мать, хочу выразить Вам и каждому члену Вашей семьи свою глубокую любовь и уважение. В этом году я приостановила трудовую деятельность. Несмотря на это, я очень высоко ценю Ваше и Мехрибан ханым внимание и заботу как к работающим гражданам, так и пожилым, находящимся на пенсии. В результате Вашей неустанной деятельности Азербайджан, опережая самые развитие страны мира, проводит достойную борьбу против этой беспощадной пандемии. Слава Аллаху, что благодаря Вам наша страна постепенно избавляется от этой беды с минимальными потерями. Господин Президент, хочу отметить, что в ответ Вашей любви к народу и Родине Вы завоевали общенародную любовь. Мы очень благодарны Вам за все, что Вы делаете во имя Азербайджана. Да хранит Вас Аллах!".

Учитель из города Мингячевир Мансур Гасанов: "Уважаемый господин Президент, как гражданин, я выражаю Вам глубокую признательность за меры, предпринимаемые в целях спасения нашего народа от этой беды, поставившей весь мир перед трудным испытанием, а также подписанные Вами один за другим важные указы и распоряжения. Господин Президент, в период охватившей весь мир пандемии наш народ тесно сплотился вокруг Вашего призыва "Вместе мы сильнее!". Сегодня я с уверенностью могу сказать, что благодаря предпринимаемым неотложным мерам борьба с пандемией дает свои результаты. Конечно, это радует каждого гражданина Азербайджана. Осуществляемые Вами в это трудное время меры для улучшения благосостояния наших граждан еще раз продемонстрировали каждому и, в целом, всему миру каким могущественным государством является Азербайджан. От имени коллектива полной средней школы номер 20 города Мингячевир, в которой я работаю учителем, выражаю Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой, которая всегда готова оказать помощь народу, глубокую благодарность. Будьте здоровы! Заверяем Вас, что этот народ всегда будет сильным вместе с Вами. Да хранит Вас Аллах!".

Алик Гулиев из села Гаргуджаг Геранбойского района: «Многоуважаемый господин Президент, от имени морских нефтяников и жителей Геранбоя выражаю Вам признательность и благодарность. Общеизвестны стремительное развитие и серьезный прогресс в последнее время в Азербайджане в нефтяном и ненефтяном секторах. Это развитие – результат Вашей политики. Мы, жители Геранбоя, всегда ощущаем Вашу поддержку и заботу. Реформы, проводимые в нашей стране во всех сферах, и особенно в политической, экономической, судебной, правовой, образовательной сферах и системе здравоохранения - наглядный тому пример. Как Вы отметили, Азербайджан никогда не был таким сильным в истории. Истинной причиной того, что мы сегодня являемся сильным государством, являетесь Вы, господин Президент! И в Геранбое и близлежащих регионах мы становимся очевидцами развития. Как и каждый гражданин Азербайджана, я тоже, в свою очередь, стараюсь достойно выполнять работу сложной профессии нефтяника. В настоящее время мы перед лицом пандемии COVID-19. Однако принятые Вами решения и действия доказывают, что самым правильным шагом для каждого азербайджанца является оставаться дома и защищать свое здоровье».

Житель села Амирджан Гахского района Али Сеидалиев: «Уважаемый господин Президент! Меры, предпринимаемые в нашей стране по борьбе с охватившей мир пандемией коронавируса, достойны одобрения. Выделение значительных средств для смягчения негативных последствий воздействия вируса на экономику, учреждение Фонда помощи борьбы с коронавирусом, усиление социальной защищенности населения свидетельствуют о том, насколько серьезно правительство подходит к проблеме. Претворение в этот период в жизнь проекта «Социальный работник» и обеспечение работой тысяч таких людей, как я, являются свидетельством Вашего внимания и заботы о нас. Дорогой господин Президент! Мы глубоко признательны за все то, что Вы делаете для защиты людей от страшной беды – коронавируса. Вы всегда являетесь опорой для нас и наш народ также опора для Вас. Как Вы сказали, «Вместе мы сильнее!».

В письме жителя села Арманат Огузского района Наримана Рамазанова говорится: «Уважаемый господин Президент, Верховный главнокомандующий! Мы приветствуем каждый Ваш шаг в борьбе с COVID-19. Вы думаете о нас больше, чем мы сами. Благодаря этому мы сегодня спокойно живем, наблюдаем со стороны то, что творит коронавирус в мире. За эту заботу благодарю Вас от имени нашей семьи. Вы стали опорой нашему народу в это нелегкое время, сделали все возможное для нашей безопасности. Мы гордимся Вами. Пока Вы во главе страны, Азербайджан будет процветать. Пусть хранит Всевышний Вас и Вашу семью!»

Жительница Билясуварского района Севиндж Гадирова: «Уважаемый Президент, мы выражаем Вам благодарность за превентивные и своевременные меры, которые были предприняты под Вашим руководством для борьбы с пандемией коронавируса, охватившего планету. По Вашей инициативе была запущена программа помощи малообеспеченным семьям. По сравнению со многими государствами мира в Азербайджане ситуация намного благоприятнее. А это есть результат Вашей дальновидной политики. Мы верим, что нас ждет прекрасная и светлая жизнь в скором будущем. Мы гордимся Вами, господин Президент!».

Жительница Сальянского района Шебнем Керимли: «Уважаемый господин Президент, Ваша мудрая и дальновидная политика спасла Азербайджан от пандемии коронавируса. За безотлагательные меры по предотвращению распространения в стране инфекции COVID-19, способной отнять наше будущее, а самое главное – за то, что Вы не только Президент нашего народа, но и его герой, я как представитель молодежи выражаю Вам глубокую признательность. Храни Вас и Вашу семью Всевышний!».

Сулейман Исмайлов из села Беюк Бахманлы Физулинского района выражает главе государства признательность следующими словами: «Уважаемый Президент, вызывают чувство большой гордости принятые под Вашим руководством меры для предотвращения широкого распространения в Азербайджане коронавируса, который представляет угрозу для всего человечества. Это заболевание, перед которым беспомощны даже самые развитые страны, современные системы здравоохранения, не привело к трагическим последствиям для нашей страны в результате мер, принятых благодаря Вашей дальновидности и под Вашим непосредственным руководством до объявления Всемирной организацией здравоохранения о пандемии. Народ выражает Вам благодарность за все это. Мы гордимся тем, что борьба Азербайджана в этой области является примером для стран мира. Именно в результате принятых мер в нашей стране в последние дни наблюдается положительная динамика этого заболевания, и число излечившихся пациентов с каждым днем увеличивается. Эти трудные дни наш народ проживает с Вашим призывом «Вместе мы сильнее!» с позитивным настроением и душевным подъемом».

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