Среди немногих постсоветских стран Азербайджан смог выработать индивидуальную стратегию национального развития - белорусский депутат

БАКУ/Trend/ - Белорусско - азербайджанские отношения носят очень теплый характер.

Об этом сказал Trend председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.

Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Беларусью вышли уже на уровень партнерства, что позволяет решать очень многие вопросы абсолютно во всех сферах международной деятельности: «Это и взаимная поддержка на международной арене, в системе международных организаций, включая и Организацию объединенных наций (ООН), это также двусторонние программы научного, гуманитарного, промышленного сотрудничества. Я убежден, что взаимодействие между нашими странами будет развиваться очень и очень конструктивно на благо обеих стран. По большому счету этому есть и другое объяснение - именно Беларусь и Азербайджан среди всех постсоветских стран сумели выработать индивидуальную стратегию национального развития и эти стратегии не конфликтуют, а позволяют поддерживать друг друга».

Дипломат убежден, что отношения между нашими странами ждет светлое будущее: «Наши контакты и взаимодействие по целому ряду направлений будут устойчиво развиваться даже не годы, а десятилетия. И здесь я хотел бы выделить несколько областей, в которых мы уже достигли хороших результатов, но еще есть серьезный потенциал для роста. Прежде всего, это сфера машиностроения и танкостроения. В этих сферах мы можем взаимодействовать, создавать совместные предприятия, фактически работая на пользу друг другу, помогая промышленному развитию обеих стран. Причем Беларусь крайне заинтересована в Азербайджане. Прежде всего, наши страны объединяет близкая ментальность и хорошее взаимопонимание. Кроме этого, азербайджанские деловые круги имеют выход на Ближний Восток и на Юго-Восточную Азию, что выглядит для деловых кругов Беларуси привлекательно. Второе интересное направление могло бы развиваться в сфере науки. Наши научные системы взаимодополняющие, и я убежден, что совместные научные исследования, в тех областях, которые представляют наибольшее значение для обеих стран, имеют очень хорошие перспективы. Таких примеров уже множество, и я думаю, что это очень серьезное направление, которое получит развитие в будущем. Я бы еще выделил сферу гуманитарного сотрудничества, сферу образования. Азербайджанские творческие люди очень креативны и очень созидательны. Белорусы более обстоятельные, структурные и системные. Азербайджанцы, напротив как живая ртуть, очень динамичные, у них масса идей. Это разные качества, но именно благодаря им мы прекрасно дополняем друг друга. Мне кажется, что из этого может получиться интересный симбиоз. Безусловно, надо также уделять большое внимание сфере образования».

Савиных уверен, что отношения между двумя государствами базируются на целом ряде предпосылок: «Безусловно, нужны совпадения экономических интересов, нужно какое-то сочетание культур, менталитетов, возможно, даже какие-то элементы совместной истории. Все это предполагает более активное взаимодействие между двумя странами. Но отправную точку, изначальный посыл дается на самом высоком уровне, на уровне президентов. Когда есть взаимопонимание у глав государств, очень многие вопросы решаются гораздо быстрее и проще».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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