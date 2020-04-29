Ассоциация дружбы Вьетнама-Азербайджана оказала поддержку азербайджанскому народу в борьбе с COVID-19

БАКУ /Trend/ - Ассоциация дружбы Вьетнама и Азербайджана передала 10 тысяч медицинских масок в рамках помощи азербайджанскому народу в борьбе с пандемией COVID-19, передает в среду Trend со ссылкой на новостное агентство «Голос Вьетнама».

Как отметил председатель Ассоциации дружбы Нгхим Ву Хай в ходе церемонии передачи, состоявшейся 28 апреля в посольстве Азербайджана в столице Вьетнама, помощь — дар от всего сердца бывших вьетнамских студентов в Азербайджане, которые хотят разделить трудности с азербайджанским народом.

Он добавил, что 26 апреля ассоциация также собрала 25 миллионов вьетнамских донгов (более 1000 долларов), чтобы помочь трем азербайджанским гражданам, которые вследствие пандемии COVID-19 потеряли работу на острове Фукуок во Вьетнаме.

В свою очередь, посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов поблагодарил вьетнамский народ в целом и Ассоциацию в частности за подарок. Он также выразил уверенность в том, что обе страны преодолеют трудности и добьются успеха в борьбе с пандемией.

(Текст: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)