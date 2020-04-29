Вышла в свет 98-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

БАКУ /Trend/ - Сегодня - период подлинной независимости. Потому что сегодня мы сами определяем свое будущее. Сегодня мы сами принимаем решения. Сегодня в Азербайджане господствует воля народа. Сегодня Азербайджан в мировом масштабе является современной, верной своей истории, традициям, стремительно развивающейся страной. Мы ни от кого не зависим и должны сделать так, чтобы никогда ни от кого не зависеть. Поэтому мы должны быть сильными, патриотичными, наша экономика должна стать еще более мощной, мы должны обладать политической волей. Все это есть у сегодняшней власти, и все видят, что никто не может вмешиваться в наши дела.

Эта цитата, опубликованная в только что вышедшей в свет 98-й книге многотомника "Ильхам Алиев. Развитие - наша цель", взята из речи главы государства на церемонии 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета 26 ноября 2019 года.

Как сообщает в среду Trend, материалы в очередной книге многотомника, ответственный за выпуск которого академик Рамиз Мехтиев, охватывают ноябрь-декабрь 2019 года.

В 98-й книге многотомника опубликован текст выступления Президента Ильхама Алиева на церемонии открытия соединяющейся с Европой части газопровода ТАНАП в посёлке Ипсала провинции Эдирне Турции, собраны материалы о рабочем визите главы нашего государства в эту страну, а также встречах с, Королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдуллой II ибн Аль-Хусейном, Президентом Украины Владимиром Зеленским, прибывшими в Азербайджан, в том числе приемах высокопоставленных представителей ряда государств.

Во всех встречах и переговорах Президента Азербайджана как приоритетный вопрос поднимается урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках международных правовых норм и территориальной целостности Азербайджана, и это отражается в каждом томе.

В книге читатели могут ознакомиться с текстом глубокосодержательного выступления главы государства на мероприятии, посвященном 70-летию города Сумгайыт, материалами о его встречах и беседах с представителями различных стран, представленных на XXV Международной выставке “BakuTel-2019”.

В новом издании опубликованы также текст выступления Президента Ильхама Алиева на церемонии открытия комплекса “ASAN həyat”, подробная информация о знакомстве во время поездки в Шамахинский район с условиями, созданными в новом здании, построенном для семей, пострадавших в результате землетрясения, участии в акции по посадке деревьев по случаю 650-летнего юбилея Насими, а также в церемонии сдачи в эксплуатацию первого нефтяного танкера, построенного на Бакинском судостроительном заводе, и спуска на воду судна-парома "Азербайджан".

В 98-ю книгу вошел текст письма Президента Азербайджана участникам юбилейной конференции, посвящённой 20-летию деятельности Международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRASEKA), другие письма.

В книге имеются разделы "Заметки", "Персоналии", "Географические названия".

В подготовке 98-й книги, выпущенной "Азернешр", использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).