Минобороны: Информация о том, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, является ложной

БАКУ /Trend/ - Распространенная в армянских СМИ информация о том, что якобы азербайджанская сторона с применением минометов нарушила режим прекращения огня, является ложной, и не отражает действительности.

Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана, вопреки утверждениям армянской стороны, сегодня днем ​​подразделения вражеской армии, грубо нарушив режим прекращения огня, открыли огонь по нашим позициям.

"Подразделения армии Азербайджана, использовав 82-мм минометы ответным огнем подавили вражеские огневые точки", - сказали в министерстве.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)