Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Билясуварского района
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об освобождении Махира Гаджи оглу Гулиева от должности главы Исполнительной власти Билясуварского района.
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