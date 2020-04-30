Президент Ильхам Алиев выделил средства на усиление технического обеспечения аграрной сферы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах в связи с усилением технического обеспечения аграрной сферы.

Согласно распоряжению, с целью удовлетворения потребностей производителей сельскохозяйственной продукции в технике для устойчивого развития зерноводства, хлопководства и других традиционных сельскохозяйственных областей указанные в подпункте 1.13.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 года для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" 28 миллионов манатов выделяются ОАО "Агролизинг".

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.