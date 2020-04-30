Проведено очередное онлайн-заседание комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Комитет по культуре Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 30 апреля провел очередное онлайн-заседание.

Как сообщает в четверг Trend, председатель комитета Ганира Пашаева сообщила, что в ходе заседания будет обсужден законопроект об утверждении Конвенции "По международному обмену изданиями".

Было отмечено, что законопроект был представлен Милли Меджлису по законодательной инициативе Президента Ильхама Алиева. Конвенция принята ЮНЕСКО третьего декабря 1958 года в Париже, вступила в силу 23 ноября 1961 года и ратифицирована 47 государствами. Документ предусматривает обмен изданиями между правительственными органами государств-членов конвенции и неправительственных некоммерческих структур в сфере образования, науки, техники и культуры. Объекты обмена - это издания (книги, газеты, периодические издания, карты и планы, репродукции, фотокартины, музыкальные произведения, издания, выпущенные азбукой Брайля) в области образования, права, науки и техники, культуры и информации. Конвенция не охватывает секретные документы, циркулярные письма.

Члены комитета Фазиль Мустафа, Агиль Аббас, Ульвия Агаева, Новрузали Асланов, Низами Джафаров, Азиз Алекперли, Джаваншир Фейзиев, Ульвия Гамзаева, Сабир Рустамханлы и Михаил Забелин подчеркнули, что документ имеет ключевое значения в контексте свободного распространения изданий между мировыми государствами и народами.

После обсуждений было принято решение рекомендовать законопроект на пленарное заседание Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)