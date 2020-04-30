Обнародован состав делегаций Милли Меджлиса Азербайджана в международных организациях (версия 2)

Политика 30 апреля 2020 21:25 (UTC+04:00)
Обнародован состав делегаций Милли Меджлиса Азербайджана в международных организациях (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:20)

БАКУ /Trend/ - Обнародован состав делегаций Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в международных организациях, передает в четверг Trend.

Делегации парламента определены в следующих составах:

Межпарламентский союз

1. Адиль Алиев – вице-спикер Милли Меджлиса, председатель комитета молодежи и спорта, глава делегации

2. Захид Орудж – председатель комитета по правам человека

3. Кямран Байрамов – депутат Милли Меджлиса

4. Шахин Исмаилов – депутат Милли Меджлиса

5. Турал Гянджалиев – депутат Милли Меджлиса

6. Нагиф Гамзаев – депутат Милли Меджлиса

7. Рашад Махмудов – депутат Милли Меджлиса

8. Эльнур Аллахвердиев – депутат Милли Меджлиса

9. Мазахир Афандиев – депутат Милли Меджлиса

ПА ОБСЕ

1. Азай Гулиев – депутат Милли Меджлиса, глава делегации

2. Тахир Миркишили – председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству

3. Агалар Велиев – депутат Милли Меджлиса

4. Турал Гянджалиев – депутат Милли Меджлиса

5. Амина Агазаде – депутат Милли Меджлиса

6. Ульвия Агаева – депутат Милли Меджлиса

ПАСЕ

1. Самед Сеидов (основной состав) – председатель комитета международных отношений и межпарламентских связей, глава делегации

2. Кямал Джафаров (основной состав) – депутат Милли Меджлиса

3. Рафаэль Гусейнов (основной состав) – депутат Милли Меджлиса

4. Турал Гянджалиев (основной состав) – депутат Милли Меджлиса

5. Нигяр Арпадараи (основной состав) – депутат Милли Меджлиса

6. Сабир Гаджиев (основной состав) – депутат Милли Меджлиса

7. Севиндж Фаталиева (заменяющий) – депутат Милли Меджлиса

8. Пярвин Керимзаде (заменяющий) – депутат Милли Меджлиса

9. Кёнуль Нуруллаева (заменяющий) – депутат Милли Меджлиса

10. Эркин Гадирли (заменяющий) – депутат Милли Меджлиса

11. Фазиль Мустафа (заменяющий) – депутат Милли Меджлиса

12. Асим Моллазаде (заменяющий) – депутат Милли Меджлиса

Комитет по сотрудничеству с Европарламентом

1. Джаваншир Фейзиев – депутат Милли Меджлиса, сопредседатель комитета

2. Кямал Джафаров – депутат Милли Меджлиса

3. Эльман Насиров – депутат Милли Меджлиса

4. Нурлан Гасанов – депутат Милли Меджлиса

5. Эммин Гаджиев – депутат Милли Меджлиса

6. Азер Керимли – депутат Милли Меджлиса

7. Солтан Мамедов – депутат Милли Меджлиса

8. Турал Гянджалиев – депутат Милли Меджлиса

9. Севиль Микаилова – депутат Милли Меджлиса

10. Шахин Сеидзаде – депутат Милли Меджлиса

11. Эркин Гадирли – депутат Милли Меджлиса

ПА «Евронест»

1. Азер Керимли (основной состав) – депутат Милли Меджлиса, глава делегации

2. Хиджран Гусейнова (основной состав) – председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей

3. Малахат Ибрагимгызы (основной состав) – депутат Милли Меджлиса

4. Тахир Миркишили (основной состав) – председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству

5. Нуралан Гасанов (основной состав) – депутат Милли Меджлиса

6. Гудрат Гасангулиев (основной состав) – депутат Милли Меджлиса

7. Рауф Алиев (основной состав) – депутат Милли Меджлиса

8. Джаваншир Фейзиев (основной состав) – депутат Милли Меджлиса

9. Турал Гянджалиев (основной состав) – депутат Милли Меджлиса

10. Ильтизам Юсифов (основной состав) – депутат Милли Меджлиса

11. Мушфиг Джафаров (заменяющий) – депутат Милли Меджлиса

12. Рази Нуруллаев (заменяющий) – депутат Милли Меджлиса

13. Вугар Байрамов (заменяющий) – депутат Милли Меджлиса

Межпарламентская Ассамблея СНГ

1. Сахиба Гафарова – спикер Милли Меджлиса, глава делегации

2. Михаил Забелин – депутат Милли Меджлиса

3. Айдын Мирзазаде – депутат Милли Меджлиса

4. Рауф Алиев – депутат Милли Меджлиса

5. Кямиля Алиева – депутат Милли Меджлиса

6. Игбал Мамедов – депутат Милли Меджлиса

7. Эмин Гаджиев – депутат Милли Меджлиса

8. Низами Сафаров – депутат Милли Меджлиса

9. Афет Гасанова – депутат Милли Меджлиса

10. Агия Нахчыванлы – депутат Милли Меджлиса

11. Фазаил Агамалы – депутат Милли Меджлиса

12. Бахтияр Алиева – депутат Милли Меджлиса

13. Руфат Гулиев – депутат Милли Меджлиса

14. Расим Мусабеков – депутат Милли Меджлиса

15. Жаля Алиева – депутат Милли Меджлиса

16. Тамам Джафарова – депутат Милли Меджлиса

17. Анатолий Рафаилов – депутат Милли Меджлиса

18. Ильтизам Юсифов – депутат Милли Меджлиса

19. Арзу Нагиев – депутат Милли Меджлиса

20. Амина Агазаде – депутат Милли Меджлиса

21. Сабир Гаджиев – депутат Милли Меджлиса

ПА Тюркоязычных стран

1. Сахиба Гафарова – спикер Милли Меджлиса, глава делегации

2. Ахлиман Амирасланов – председатель комитета по здравоохранению

3. Низами Джафаров – депутат Милли Меджлиса

4. Хикмет Мамедов – депутат Милли Меджлиса

5. Садагат Велиева – депутат Милли Меджлиса

6. Агалар Велиев – депутат Милли Меджлиса

7. Малахат Ибрагимгызы – депутат Милли Меджлиса

8. Джаваншир Фейзиев – депутат Милли Меджлиса

9. Фазиль Мустафа – депутат Милли Меджлиса

Парламентский союз Организации исламского сотрудничества

1. Фазаил Ибрагимли – вице-спикер Милли Меджлиса, председатель комитета по общественным объединениями и религиозным структурам, глава делегации

2. Джейхун Мамедов– депутат Милли Меджлиса, замглавы делегации

3. Джаваншир Пашазаде – депутат Милли Меджлиса

4. Сабир Рустамханлы – депутат Милли Меджлиса

5. Таир Керимли – депутат Милли Меджлиса

ПА Черноморской организации экономического сотрудничества

1. Эльдар Гулиев – депутат Милли Меджлиса, глава делегации

2. Эльдар Ибрагимов – председатель дисциплинарной комиссии

3. Муса Гулиев – депутат Милли Меджлиса

4. Рамин Мамедов – депутат Милли Меджлиса

5. Эльшад Мирбашироглу – депутат Милли Меджлиса

6. Жаля Ахмедова– депутат Милли Меджлиса

Межпарламентская комиссия по двустороннему сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджана и Федерального Собрания России

1. Али Гусейнли – первый вице-спикер Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству, сопредседатель комиссии

2. Агалар Алиев – депутат Милли Меджлиса, заместитель сопредседателя Комиссии

3. Эльдар Ибрагимов – председатель дисциплинарной комиссии

4. Садиг Гурбанов – председатель комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии

5. Михаил Забелин – депутат Милли Меджлиса

6. Иса Габиббейли – депутат Милли Меджлиса

7. Насиб Магомалиев – депутат Милли Меджлиса

8. Эльман Мамедов – депутат Милли Меджлиса

9. Махир Аббасзаде – депутат Милли Меджлиса

10. Джаби Гулиев – депутат Милли Меджлиса

11. Азер Бадамов – депутат Милли Меджлиса

12. Малик Гасанов – депутат Милли Меджлиса

13. Севиндж Гусейнова– депутат Милли Меджлиса

14. Эльданиз Салимов – депутат Милли Меджлиса

15. Низами Сафаров – депутат Милли Меджлиса

16. Эльнур Аллахвердиев – депутат Милли Меджлиса

17. Расим Мусабеков – депутат Милли Меджлиса

18. Ульви Гулиев – депутат Милли Меджлиса

19. Арзу Нагиев – депутат Милли Меджлиса

20. Агиль Аббас– депутат Милли Меджлиса

Парламентская ассамблея ГУАМ

1. Эльнур Аллахвердиев – депутат Милли Меджлиса, глава делегации

2. Насиб Мехамалиев – депутат Милли Меджлиса

3. Али Масимли – депутат Милли Меджлиса

4. Фатма Йылдырым – депутат Милли Меджлиса

5. Джавид Османов – депутат Милли Меджлиса

6. Гудрат Гасангулиев – депутат Милли Меджлиса

Aзиатская парламентская ассамблея

1. Ганира Пашаева – председатель комитета культуры, глава делегации

2. Ильхам Мамедов – депутат Милли Меджлиса

3. Анар Мамедов – депутат Милли Меджлиса

4. Айдын Гусейнов – депутат Милли Меджлиса

Парламентская ассамблея НАТО

1. Зияфет Аскеров – председатель комитета обороны, безопасности и борьбы с коррупцией, глава делегации

2. Сиявуш Новрузов – председатель комитета по региональным вопросам

3. Малахат Ибрагимгызы – депутат Милли Меджлиса

4. Кямран Байрамов – депутат Милли Меджлиса

5. Эльшан Мусаев – депутат Милли Меджлиса

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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