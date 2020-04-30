Обнародован состав делегаций Милли Меджлиса Азербайджана в международных организациях (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Обнародован состав делегаций Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в международных организациях, передает в четверг Trend.
Делегации парламента определены в следующих составах:
Межпарламентский союз
1. Адиль Алиев – вице-спикер Милли Меджлиса, председатель комитета молодежи и спорта, глава делегации
2. Захид Орудж – председатель комитета по правам человека
3. Кямран Байрамов – депутат Милли Меджлиса
4. Шахин Исмаилов – депутат Милли Меджлиса
5. Турал Гянджалиев – депутат Милли Меджлиса
6. Нагиф Гамзаев – депутат Милли Меджлиса
7. Рашад Махмудов – депутат Милли Меджлиса
8. Эльнур Аллахвердиев – депутат Милли Меджлиса
9. Мазахир Афандиев – депутат Милли Меджлиса
ПА ОБСЕ
1. Азай Гулиев – депутат Милли Меджлиса, глава делегации
2. Тахир Миркишили – председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству
3. Агалар Велиев – депутат Милли Меджлиса
4. Турал Гянджалиев – депутат Милли Меджлиса
5. Амина Агазаде – депутат Милли Меджлиса
6. Ульвия Агаева – депутат Милли Меджлиса
ПАСЕ
1. Самед Сеидов (основной состав) – председатель комитета международных отношений и межпарламентских связей, глава делегации
2. Кямал Джафаров (основной состав) – депутат Милли Меджлиса
3. Рафаэль Гусейнов (основной состав) – депутат Милли Меджлиса
4. Турал Гянджалиев (основной состав) – депутат Милли Меджлиса
5. Нигяр Арпадараи (основной состав) – депутат Милли Меджлиса
6. Сабир Гаджиев (основной состав) – депутат Милли Меджлиса
7. Севиндж Фаталиева (заменяющий) – депутат Милли Меджлиса
8. Пярвин Керимзаде (заменяющий) – депутат Милли Меджлиса
9. Кёнуль Нуруллаева (заменяющий) – депутат Милли Меджлиса
10. Эркин Гадирли (заменяющий) – депутат Милли Меджлиса
11. Фазиль Мустафа (заменяющий) – депутат Милли Меджлиса
12. Асим Моллазаде (заменяющий) – депутат Милли Меджлиса
Комитет по сотрудничеству с Европарламентом
1. Джаваншир Фейзиев – депутат Милли Меджлиса, сопредседатель комитета
2. Кямал Джафаров – депутат Милли Меджлиса
3. Эльман Насиров – депутат Милли Меджлиса
4. Нурлан Гасанов – депутат Милли Меджлиса
5. Эммин Гаджиев – депутат Милли Меджлиса
6. Азер Керимли – депутат Милли Меджлиса
7. Солтан Мамедов – депутат Милли Меджлиса
8. Турал Гянджалиев – депутат Милли Меджлиса
9. Севиль Микаилова – депутат Милли Меджлиса
10. Шахин Сеидзаде – депутат Милли Меджлиса
11. Эркин Гадирли – депутат Милли Меджлиса
ПА «Евронест»
1. Азер Керимли (основной состав) – депутат Милли Меджлиса, глава делегации
2. Хиджран Гусейнова (основной состав) – председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей
3. Малахат Ибрагимгызы (основной состав) – депутат Милли Меджлиса
4. Тахир Миркишили (основной состав) – председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству
5. Нуралан Гасанов (основной состав) – депутат Милли Меджлиса
6. Гудрат Гасангулиев (основной состав) – депутат Милли Меджлиса
7. Рауф Алиев (основной состав) – депутат Милли Меджлиса
8. Джаваншир Фейзиев (основной состав) – депутат Милли Меджлиса
9. Турал Гянджалиев (основной состав) – депутат Милли Меджлиса
10. Ильтизам Юсифов (основной состав) – депутат Милли Меджлиса
11. Мушфиг Джафаров (заменяющий) – депутат Милли Меджлиса
12. Рази Нуруллаев (заменяющий) – депутат Милли Меджлиса
13. Вугар Байрамов (заменяющий) – депутат Милли Меджлиса
Межпарламентская Ассамблея СНГ
1. Сахиба Гафарова – спикер Милли Меджлиса, глава делегации
2. Михаил Забелин – депутат Милли Меджлиса
3. Айдын Мирзазаде – депутат Милли Меджлиса
4. Рауф Алиев – депутат Милли Меджлиса
5. Кямиля Алиева – депутат Милли Меджлиса
6. Игбал Мамедов – депутат Милли Меджлиса
7. Эмин Гаджиев – депутат Милли Меджлиса
8. Низами Сафаров – депутат Милли Меджлиса
9. Афет Гасанова – депутат Милли Меджлиса
10. Агия Нахчыванлы – депутат Милли Меджлиса
11. Фазаил Агамалы – депутат Милли Меджлиса
12. Бахтияр Алиева – депутат Милли Меджлиса
13. Руфат Гулиев – депутат Милли Меджлиса
14. Расим Мусабеков – депутат Милли Меджлиса
15. Жаля Алиева – депутат Милли Меджлиса
16. Тамам Джафарова – депутат Милли Меджлиса
17. Анатолий Рафаилов – депутат Милли Меджлиса
18. Ильтизам Юсифов – депутат Милли Меджлиса
19. Арзу Нагиев – депутат Милли Меджлиса
20. Амина Агазаде – депутат Милли Меджлиса
21. Сабир Гаджиев – депутат Милли Меджлиса
ПА Тюркоязычных стран
1. Сахиба Гафарова – спикер Милли Меджлиса, глава делегации
2. Ахлиман Амирасланов – председатель комитета по здравоохранению
3. Низами Джафаров – депутат Милли Меджлиса
4. Хикмет Мамедов – депутат Милли Меджлиса
5. Садагат Велиева – депутат Милли Меджлиса
6. Агалар Велиев – депутат Милли Меджлиса
7. Малахат Ибрагимгызы – депутат Милли Меджлиса
8. Джаваншир Фейзиев – депутат Милли Меджлиса
9. Фазиль Мустафа – депутат Милли Меджлиса
Парламентский союз Организации исламского сотрудничества
1. Фазаил Ибрагимли – вице-спикер Милли Меджлиса, председатель комитета по общественным объединениями и религиозным структурам, глава делегации
2. Джейхун Мамедов– депутат Милли Меджлиса, замглавы делегации
3. Джаваншир Пашазаде – депутат Милли Меджлиса
4. Сабир Рустамханлы – депутат Милли Меджлиса
5. Таир Керимли – депутат Милли Меджлиса
ПА Черноморской организации экономического сотрудничества
1. Эльдар Гулиев – депутат Милли Меджлиса, глава делегации
2. Эльдар Ибрагимов – председатель дисциплинарной комиссии
3. Муса Гулиев – депутат Милли Меджлиса
4. Рамин Мамедов – депутат Милли Меджлиса
5. Эльшад Мирбашироглу – депутат Милли Меджлиса
6. Жаля Ахмедова– депутат Милли Меджлиса
Межпарламентская комиссия по двустороннему сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджана и Федерального Собрания России
1. Али Гусейнли – первый вице-спикер Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству, сопредседатель комиссии
2. Агалар Алиев – депутат Милли Меджлиса, заместитель сопредседателя Комиссии
3. Эльдар Ибрагимов – председатель дисциплинарной комиссии
4. Садиг Гурбанов – председатель комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии
5. Михаил Забелин – депутат Милли Меджлиса
6. Иса Габиббейли – депутат Милли Меджлиса
7. Насиб Магомалиев – депутат Милли Меджлиса
8. Эльман Мамедов – депутат Милли Меджлиса
9. Махир Аббасзаде – депутат Милли Меджлиса
10. Джаби Гулиев – депутат Милли Меджлиса
11. Азер Бадамов – депутат Милли Меджлиса
12. Малик Гасанов – депутат Милли Меджлиса
13. Севиндж Гусейнова– депутат Милли Меджлиса
14. Эльданиз Салимов – депутат Милли Меджлиса
15. Низами Сафаров – депутат Милли Меджлиса
16. Эльнур Аллахвердиев – депутат Милли Меджлиса
17. Расим Мусабеков – депутат Милли Меджлиса
18. Ульви Гулиев – депутат Милли Меджлиса
19. Арзу Нагиев – депутат Милли Меджлиса
20. Агиль Аббас– депутат Милли Меджлиса
Парламентская ассамблея ГУАМ
1. Эльнур Аллахвердиев – депутат Милли Меджлиса, глава делегации
2. Насиб Мехамалиев – депутат Милли Меджлиса
3. Али Масимли – депутат Милли Меджлиса
4. Фатма Йылдырым – депутат Милли Меджлиса
5. Джавид Османов – депутат Милли Меджлиса
6. Гудрат Гасангулиев – депутат Милли Меджлиса
Aзиатская парламентская ассамблея
1. Ганира Пашаева – председатель комитета культуры, глава делегации
2. Ильхам Мамедов – депутат Милли Меджлиса
3. Анар Мамедов – депутат Милли Меджлиса
4. Айдын Гусейнов – депутат Милли Меджлиса
Парламентская ассамблея НАТО
1. Зияфет Аскеров – председатель комитета обороны, безопасности и борьбы с коррупцией, глава делегации
2. Сиявуш Новрузов – председатель комитета по региональным вопросам
3. Малахат Ибрагимгызы – депутат Милли Меджлиса
4. Кямран Байрамов – депутат Милли Меджлиса
5. Эльшан Мусаев – депутат Милли Меджлиса
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)