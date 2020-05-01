Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

В начале встречи будет рассмотрен вопрос о согласии на назначение генерального прокурора Азербайджана. Затем будет заслушан годовой отчет Счетной палаты.

На заседании также будут обсуждены дополнения и поправки в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Трудовой, Земельный, Налоговый, Таможенный, а также Градостроительный и строительный кодекс, Миграционный, Жилищный кодексы, законы "О статусе военнослужащих", "Об административном статусе, "Об образовании", "О науке", "Об информации, информатизации и защите информации", "О средствах массовой информации", "О телевидении и радиовещании", "О государственном языке в Азербайджанской Республике", "Об общественном телевидении и радиовещании" и другие законы.

Всего в повестку дня входят 27 вопросов.

(Автор: Эльчин Мехтиев)