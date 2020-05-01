БАКУ/Trend/ - Азербайджан присоединяется к еще одному международному документу, сообщает в пятницу Trend.

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждался вопрос об утверждении Протокола "Об информационном обмене в электронной форме для проведения налогового администрирования между странами, являющимися участницами Союза независимых государств".

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)