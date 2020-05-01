Милли Меджлис Азербайджана принял закон в сфере борьбы с химоружием

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) во втором чтении обсуждался законопроект «О запрещении разработки, производства, распространения и применения химического оружия, а также о его уничтожении», сообщает в пятницу Trend.

Согласно пунктам 1 и 20 части первой статьи 94 Конституции Азербайджана, закон определяет правовые основы сохранения мира и безопасности человечества, обеспечения национальной безопасности страны, сохранения экологической безопасности, а также разработки, производства, распространения и применения химического оружия и его уничтожения с целью предотвращения нарушения экологического баланса на территории страны.

Закон запрещает в Азербайджане разработку, производство, приобретение, хранение, распространение химического оружия, либо непосредственную или косвенную передачу его другим лицам, проведение и участие в военных учениях по его применению, а также запрещает каким-либо способом содействовать либо склонять других лиц к осуществлению любых видов деятельности, запрещенных этим законом, использование химических средств, применяемых для нарушения общественной безопасности и порядка и как средств ведения войны.

По закону допускается использование химических веществ в промышленных, сельскохозяйственных, исследовательских, медицинских, фармацевтических, либо в других мирных целях, в деятельности, непосредственно связанной с защитой от химического оружия и токсических химических веществ, использование в других военных целях, за исключением применения как средства ведения войны, а также использование химических средств в целях борьбы с нарушением общественной безопасности и общественного порядка.

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и приняты во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)