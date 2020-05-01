Президент Ильхам Алиев назначил Кямрана Алиева генеральным прокурором Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Кямрана Байрам оглу Алиева генеральным прокурором Азербайджана.

Другим распоряжением главы государства Кямран Алиев был освобожден от должности заместителя генерального прокурора Азербайджана - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана.