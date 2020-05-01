Президент Ильхам Алиев принял генерального прокурора Кямрана Алиева в формате видеосвязи (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в формате видеосвязи.
Об этом Trend передает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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